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Что нужно гороху для хорошего роста и плодоношения

Говорим о тонкостях гороха

2:08
Садоводство » Овощи

Горох - это одно из самых популярных и полезных овощей, которое широко используется в кулинарии и имеет множество полезных свойств для организма. Он богат белком, витаминами и минералами, а также является отличным источником клетчатки. Но чтобы горох мог полноценно развиваться и приносить богатый урожай, ему необходимы определённые условия.

Говорим о тонкостях гороха
Фото: commons.wikimedia.org by DenesFeri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В первую очередь, для хорошего роста и плодоношения гороху необходимо обеспечить достаточное количество солнечного света. Он любит теплые и солнечные места, поэтому выбирайте для посадки участки с хорошей освещенностью. Также важно следить за тем, чтобы горох не был затенен другими растениями или постройками.

Второй важный фактор для успешного роста гороха - это качественная почва. Она должна быть плодородной, хорошо дренированной и богатой органическими веществами. Перед посадкой гороха рекомендуется внести в почву компост или перегной, чтобы обеспечить ей необходимые питательные вещества.

Также стоит обратить внимание на режим полива. Гороху нужно регулярно и достаточно поливать, особенно в период цветения и формирования стручков. Но при этом не стоит переусердствовать, так как избыточная влага может привести к гниению корней и ухудшению роста растения.

Важным аспектом заботы о горохе является подкормка. В период активного роста и развития растения рекомендуется вносить удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. Это поможет гороху формировать крепкие стебли и листья, а также способствует образованию большого количества стручков.

Наконец, необходимо уделить внимание защите гороха от вредителей и болезней. Для этого можно использовать натуральные методы, например, посадить рядом с горохом растения, отпугивающие вредителей, или использовать биологические препараты. Также важно следить за чистотой участка и удалять пораженные растения.

Выращивание гороха (самый лучший способ реанимировать почву)
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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