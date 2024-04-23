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Говорим о важности обрезки малины весной для богатого урожая

Обрезать малину нужно в безветренную погоду

1:25
Садоводство » Деревья и кустарники

Обрезка малины весной является важной процедурой для её здоровья и урожайности. Она позволяет удалить старые и повреждённые побеги, а также способствует формированию новых и сильных побегов. Кроме того, обрезка помогает растению распределить питательные вещества равномерно и повысить качество плодов.

Обрезать малину нужно в безветренную погоду
Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike

Но стоит помнить, что обрезка малины должна проводиться с осторожностью и соблюдением определенных правил. Необходимо выбирать сухую и безветренную погоду, чтобы избежать заражения растения инфекцией. Также следует использовать острые и чистые инструменты, чтобы избежать повреждения стеблей.

Как правило, обрезка малины проводится в начале весны, когда снег уже растаял и почва прогрелась. Но если зима была суровой и морозы продолжаются, то лучше отложить обрезку до полного растапливания почвы. При этом необходимо удалить все поврежденные и засохшие побеги, а также оставить 5-6 сильных и здоровых стеблей на каждый куст.

Также стоит обратить внимание на правильную форму куста малины. Он должен быть компактным и равномерным, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и доступ света к плодам. Поэтому при обрезке следует удалять все побеги, растущие внутрь куста или пересекающиеся с другими.

Обрезка малины весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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