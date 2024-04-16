Это необычное комнатное растением поглощает негативные эмоции: листья интересного цвета украсят помещение

Стробилантес украсит ваше помещение

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Растение, известное как стробилантес или персидский щит, великолепно благодаря своим оригинальным листьям зелёно-фиолетовой окраски. Оно происходит из тропиков Азии и острова Мадагаскара.

Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В комнатных условиях чаще всего выращивают два вида стробилантеса: дайера и неравнолистный. Однако его уход требует определённых навыков.

В своей природной среде стробилантес цветёт летом, хотя мелкие голубые цветы могут показаться незаметными на фоне ярких листьев. В помещении он редко цветет, в отличие от естественных условий.

Оптимальная температура для стробилантеса летом — от 20 до 23 градусов, а зимой — не ниже 13 градусов. Он не переносит резких изменений температуры и должен быть защищен от холодного ветра и тёплого воздуха от отопительных приборов.

Стробилантес быстро растёт, но его размер в помещении обычно ограничивается до 40 см. Чтобы сохранить аккуратную форму, рекомендуется обрезать верхушки побегов.

Важно поддерживать влажность грунта, избегая излишней влаги. В жаркое лето поливают 3-4 раза в неделю, а зимой — реже, 1-2 раза.

Считается, что стробилантес обладает способностью поглощать негативные эмоции, однако его декоративность привлекает внимание и украшает интерьер комнаты.