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Это необычное комнатное растением поглощает негативные эмоции: листья интересного цвета украсят помещение

Стробилантес украсит ваше помещение

1:31
Садоводство » Комнатные цветы

Растение, известное как стробилантес или персидский щит, великолепно благодаря своим оригинальным листьям зелёно-фиолетовой окраски. Оно происходит из тропиков Азии и острова Мадагаскара.

Стробилантес украсит ваше помещение
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В комнатных условиях чаще всего выращивают два вида стробилантеса: дайера и неравнолистный. Однако его уход требует определённых навыков.

В своей природной среде стробилантес цветёт летом, хотя мелкие голубые цветы могут показаться незаметными на фоне ярких листьев. В помещении он редко цветет, в отличие от естественных условий.

Оптимальная температура для стробилантеса летом — от 20 до 23 градусов, а зимой — не ниже 13 градусов. Он не переносит резких изменений температуры и должен быть защищен от холодного ветра и тёплого воздуха от отопительных приборов.

Стробилантес быстро растёт, но его размер в помещении обычно ограничивается до 40 см. Чтобы сохранить аккуратную форму, рекомендуется обрезать верхушки побегов.

Важно поддерживать влажность грунта, избегая излишней влаги. В жаркое лето поливают 3-4 раза в неделю, а зимой — реже, 1-2 раза.

Считается, что стробилантес обладает способностью поглощать негативные эмоции, однако его декоративность привлекает внимание и украшает интерьер комнаты.

Монолог про цветок - Стробилантес (Strobilanthes)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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