Совсем не сорняк: не избавляйтесь от этой травы — ваши растения скажут за неё "спасибо"

Как использовать крапиву на участке

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Крапива может стать отличным помощником на даче. Не спешите избавиться от неё. Садовод, ведущий Дзен-канал "Огород У-Дачи", рассказала, как использовать эту траву на участке.

Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В начале лета она собирает крапиву, вооружившись секатором и перчатками. Заполняет бак травой, добавляет туда немного золы и заливает чуть тёплой водой. После недели ферментации использует этот настой для полива растений. Периодически перемешивает его, чтобы ускорить процесс ферментации.

"При поливе растений этим удобрением беру один литр настоя и развожу в 9 литрах воды, поливаю по 1 литру под куст после основного полива, чтобы почва была влажной. Такую подкормку провожу 1 раз в две недели, можно раз в 10 дней. Ориентируюсь на рост растений. Если хорошо растут, то не тороплюсь с очередной подкормкой", — пишет садовод.

Она поливает все растения, кроме томатов, бобовых, лука, чеснока, моркови и свёклы. Они растут быстрее и хорошо отзываются на эту подкормку.