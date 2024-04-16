Совсем не сорняк: не избавляйтесь от этой травы — ваши растения скажут за неё "спасибо"

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Как использовать крапиву на участке

1:12
Садоводство » Советы

Крапива может стать отличным помощником на даче. Не спешите избавиться от неё. Садовод, ведущий Дзен-канал "Огород У-Дачи", рассказала, как использовать эту траву на участке.

Как использовать крапиву на участке
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В начале лета она собирает крапиву, вооружившись секатором и перчатками. Заполняет бак травой, добавляет туда немного золы и заливает чуть тёплой водой. После недели ферментации использует этот настой для полива растений. Периодически перемешивает его, чтобы ускорить процесс ферментации.

"При поливе растений этим удобрением беру один литр настоя и развожу в 9 литрах воды, поливаю по 1 литру под куст после основного полива, чтобы почва была влажной. Такую подкормку провожу 1 раз в две недели, можно раз в 10 дней. Ориентируюсь на рост растений. Если хорошо растут, то не тороплюсь с очередной подкормкой", — пишет садовод.

Она поливает все растения, кроме томатов, бобовых, лука, чеснока, моркови и свёклы. Они растут быстрее и хорошо отзываются на эту подкормку.

Несколько способов применения крапивы на своем участке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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