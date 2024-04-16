Рассказываем, чем привлекательна настурция у садоводов-любителей

Опытные дачники часто на участках высаживают настурцию

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Настурция — это однолетнее растение, которое часто высаживают на дачных участках. Её красивые яркие цветы и неприхотливость в выращивании делают её популярным выбором среди дачников. Но почему именно настурция так популярна среди любителей садоводства?

Фото: commons.wikimedia.org by Lukas Riebling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Настурция — это растение с множеством полезных свойств. Ее цветы и листья содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться с простудными заболеваниями. Также настурция обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, поэтому ее часто используют в народной медицине для лечения различных заболеваний.

Кроме того, настурция является отличным средством для борьбы с вредителями в саду. Ее запах отпугивает многих насекомых, таких как тли и муравьи, что делает ее незаменимой для защиты других растений на дачном участке. Также настурция привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и осы, которые помогают опылять растения и повышают урожайность.

Но главная причина, почему дачники высаживают настурцию — это ее красота. Яркие цветы различных оттенков, от белого до красного и оранжевого, украсят любой сад и придадут ему яркость и настроение. К тому же, настурция имеет разнообразные формы цветков, от простых до махровых, что позволяет создавать разнообразные композиции и украшать сад по своему вкусу.

Настурция также очень неприхотлива в выращивании. Она может расти как на солнечных, так и на тенистых участках, не требует особого ухода и хорошо переносит засуху. Это делает ее идеальным растением для дачников, которые не могут посвящать много времени на уход за садом.

Кроме того, настурция является быстрорастущим растением, которое быстро заполняет пространство и создает плотный зеленый ковер. Это особенно полезно на дачных участках, где часто нужно быстро создать зеленую зону или закрыть неприглядные участки.