Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, где собаке будет житься лучше всего
Neuroscience: обнаружены редкие ганглиозные клетки сетчатки глаза
Лолита Милявская призналась, что в молодости боялась Аллы Пугачевой
Денис Жалинский сообщил, что съемки "Чебурашки 2" стартуют в мае
Жителям Москвы рассказали о правилах поведения со змеями
Лимонный соус: прекрасно сочетается с блюдами из курицы, рыбы и овощей
Средняя цена машино-места в Москве впервые превысила 3 млн рублей
Tesla и Piedmont Lithium получили разрешение на добычу лития в Северной Каролине
Врач Строков: интервальное голодание может привести к болезням глаз
Рассказываем, чем привлекательна настурция у садоводов-любителей

Опытные дачники часто на участках высаживают настурцию

2:00
Садоводство » Цветы

Настурция — это однолетнее растение, которое часто высаживают на дачных участках. Её красивые яркие цветы и неприхотливость в выращивании делают её популярным выбором среди дачников. Но почему именно настурция так популярна среди любителей садоводства?

Опытные дачники часто на участках высаживают настурцию
Фото: commons.wikimedia.org by Lukas Riebling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Настурция — это растение с множеством полезных свойств. Ее цветы и листья содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться с простудными заболеваниями. Также настурция обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, поэтому ее часто используют в народной медицине для лечения различных заболеваний.

Кроме того, настурция является отличным средством для борьбы с вредителями в саду. Ее запах отпугивает многих насекомых, таких как тли и муравьи, что делает ее незаменимой для защиты других растений на дачном участке. Также настурция привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и осы, которые помогают опылять растения и повышают урожайность.

Но главная причина, почему дачники высаживают настурцию — это ее красота. Яркие цветы различных оттенков, от белого до красного и оранжевого, украсят любой сад и придадут ему яркость и настроение. К тому же, настурция имеет разнообразные формы цветков, от простых до махровых, что позволяет создавать разнообразные композиции и украшать сад по своему вкусу.

Настурция также очень неприхотлива в выращивании. Она может расти как на солнечных, так и на тенистых участках, не требует особого ухода и хорошо переносит засуху. Это делает ее идеальным растением для дачников, которые не могут посвящать много времени на уход за садом.

Кроме того, настурция является быстрорастущим растением, которое быстро заполняет пространство и создает плотный зеленый ковер. Это особенно полезно на дачных участках, где часто нужно быстро создать зеленую зону или закрыть неприглядные участки.

Любимая красавица настурция - суперудобрение для любых почв!!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите
Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите
Последние материалы
Средняя цена машино-места в Москве впервые превысила 3 млн рублей
Tesla и Piedmont Lithium получили разрешение на добычу лития в Северной Каролине
Опытные дачники часто на участках высаживают настурцию
Русская семья потеряла миллион рублей в Турции из-за авиакомпании Turkish Airlines
Врач Строков: интервальное голодание может привести к болезням глаз
Профессиональный боксёр рассказал, как правильно сжимать кулак при ударе
США уведомили Израиль, что если он ударит по Ирану, то будет действовать в одиночку
Владимир Рогов назвал декоммунизацией удар по ДнепроГЭСу
Как облегчить себе лепку сырников: маленькая хитрость от опытных поваров
Эксперты рассказали, с какого момента кошка считается старой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников