Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке

Как использовать чистотел на участке

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Появление чистотела на даче часто сопровождается исчезновением других сорняков, что делает его полезным для земли и огородных культур. Вот несколько способов, как использовать его:

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Обогащение почвы. Выделяйте для чистотела отдельный уголок на грядке, чтобы он не забирал у других растений питательные вещества. Постепенно он уменьшает количество других сорняков, создавая благоприятные условия для роста луковичных и плодовых растений.

Мульчирование. Чистотел может использоваться в качестве мульчи, препятствуя прорастанию семян других сорняков и отпугивая грызунов и насекомых.

Обеззараживание луковичных цветов. Настой из чистотела можно использовать перед посадкой тюльпанов для стимуляции роста. После замачивания луковицы сажаются как обычно, а оставшийся настой полезен для других растений.

Защита рассады и капусты от вредителей. Чистотел можно использовать для создания безопасного биопрепарата, который защитит рассаду от бактерий и паразитов, а также для обработки капусты от гусениц и бабочек. В 10 л тёплой воды бросают 5 порубленных на куски кустов травы, настаивают сутки, процеживают, наливают в распылитель и смачивают рассаду.

При работе с чистотелом следует соблюдать меры предосторожности, так как это ядовитое растение. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки, респиратор и защитные очки, чтобы избежать аллергических реакций или отравления.