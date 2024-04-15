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Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке

Как использовать чистотел на участке

1:32
Садоводство » Советы

Появление чистотела на даче часто сопровождается исчезновением других сорняков, что делает его полезным для земли и огородных культур. Вот несколько способов, как использовать его:

Как использовать чистотел на участке
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обогащение почвы. Выделяйте для чистотела отдельный уголок на грядке, чтобы он не забирал у других растений питательные вещества. Постепенно он уменьшает количество других сорняков, создавая благоприятные условия для роста луковичных и плодовых растений.

Мульчирование. Чистотел может использоваться в качестве мульчи, препятствуя прорастанию семян других сорняков и отпугивая грызунов и насекомых.

Обеззараживание луковичных цветов. Настой из чистотела можно использовать перед посадкой тюльпанов для стимуляции роста. После замачивания луковицы сажаются как обычно, а оставшийся настой полезен для других растений.

Защита рассады и капусты от вредителей. Чистотел можно использовать для создания безопасного биопрепарата, который защитит рассаду от бактерий и паразитов, а также для обработки капусты от гусениц и бабочек. В 10 л тёплой воды бросают 5 порубленных на куски кустов травы, настаивают сутки, процеживают, наливают в распылитель и смачивают рассаду.

При работе с чистотелом следует соблюдать меры предосторожности, так как это ядовитое растение. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки, респиратор и защитные очки, чтобы избежать аллергических реакций или отравления.

Используйте ЧИСТОТЕЛ от вредителей и болезней, как ценное удобрение и помощника в саду и огороде!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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