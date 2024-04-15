Слизни мрут мгновенно: два проверенных средства избавят от моллюсков — действуют сразу

Как избавиться от слизней

0:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Слизни — вредители, которые могут доставить массу проблем на участке. Существуют два эффективных метода для борьбы с моллюсками.

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Раствор столового уксуса. Смешайте 1 стакан уксуса с 1 стаканом воды в ручном опрыскивателе и обработайте места их скопления. Даже капля этого раствора сразу убивает вредителя.

Суперфосфат. Рассыпьте его вокруг растений в теплице прямо на мульчу. Это минеральное удобрение наносит ожоги и повреждения, становясь преградой для слизней. Даже если измельчить его до порошка и опылить почву там, где есть моллюски, это поможет снизить их количество.