Вот что нужно посадить для борьбы с сорняками: эти культуры не дадут расти нежелательным растениям — сэкономьте время на прополку

Защищаем сад от сорняков культурными растениями

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Некоторые цветоводы предпочитают не тратить лето на прополку своих цветников, а сосредотачиваются на создании красивого и ухоженного вида. Они умело подбирают растения и располагают их таким образом, что сорняки не находят там своего места. Некоторые цветочные культуры способны подавлять сорную растительность и защищать цветник от её разрастания, что делает жизнь садоводов гораздо проще.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хосты, астильба, дицентра и бадан являются примерами многолетников, которые благоприятно влияют на цветник, устраняя сорные растения. У них густая листва, создающая тень на грунт и не допускающая проникновения солнечных лучей, что делает условия для сорняков неблагоприятными. Кроме того, корни этих культур формируют плотную сеть в верхних слоях почвы и выделяют вещества, вредные для сорняков, что лишает их возможности прорасти или расти активно.

Среди других растений, способных бороться с сорняками, следует отметить герани, волжанку, пионы и даже астильбу. Эти культуры не только прекрасно украшают цветник, но и защищают его от сорной растительности, что делает их ценными помощниками для садоводов.