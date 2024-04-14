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Вот что нужно посадить для борьбы с сорняками: эти культуры не дадут расти нежелательным растениям — сэкономьте время на прополку

Защищаем сад от сорняков культурными растениями

1:14
Садоводство » Советы

Некоторые цветоводы предпочитают не тратить лето на прополку своих цветников, а сосредотачиваются на создании красивого и ухоженного вида. Они умело подбирают растения и располагают их таким образом, что сорняки не находят там своего места. Некоторые цветочные культуры способны подавлять сорную растительность и защищать цветник от её разрастания, что делает жизнь садоводов гораздо проще.  

Защищаем сад от сорняков культурными растениями
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хосты, астильба, дицентра и бадан являются примерами многолетников, которые благоприятно влияют на цветник, устраняя сорные растения. У них густая листва, создающая тень на грунт и не допускающая проникновения солнечных лучей, что делает условия для сорняков неблагоприятными. Кроме того, корни этих культур формируют плотную сеть в верхних слоях почвы и выделяют вещества, вредные для сорняков, что лишает их возможности прорасти или расти активно.

Среди других растений, способных бороться с сорняками, следует отметить герани, волжанку, пионы и даже астильбу. Эти культуры не только прекрасно украшают цветник, но и защищают его от сорной растительности, что делает их ценными помощниками для садоводов.

Избавляемся от сорняков надолго - Гербицид Грейдер
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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