Это растение привлекательно ниспадающими соцветиями: экзотика для вашего дома

Акалифа — экзотическое растение, родом из тропиков Малайзии и Новой Гвинеи. Его листья могут быть от светло-зелёного до коричнево-красного цвета. Особенно декоративными являются ниспадающие соцветия, состоящие из небольших цветков малинового оттенка, иногда достигающие длины до 50 см.

Фото: https://www.flickr.com/photos/129472387@N07/49471256342/ by geoff mckay from Palmerston North, New Zealand is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic