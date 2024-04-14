Это растение привлекательно ниспадающими соцветиями: экзотика для вашего дома

Посадите экзотическое растение акалифу

Акалифа — экзотическое растение, родом из тропиков Малайзии и Новой Гвинеи. Его листья могут быть от светло-зелёного до коричнево-красного цвета. Особенно декоративными являются ниспадающие соцветия, состоящие из небольших цветков малинового оттенка, иногда достигающие длины до 50 см.

Фото: https://www.flickr.com/photos/129472387@N07/49471256342/ by geoff mckay from Palmerston North, New Zealand is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В природе акалифа может достигать высоты до 2 метров, но в домашних условиях обычно ограничивается 1 метром. При правильном уходе оно может цвести круглый год.

Уход за акалифой несложен. Оптимальная температура для лета — 23 градуса, для зимы — около 15 градусов. Растению требуется хорошее освещение, предпочтительно рассеянный свет, например, на подоконнике с восточной или западной стороны дома. Регулярный полив также важен: летом — не менее 2 раз в неделю, зимой — после просыхания верхнего слоя почвы. Почва должна быть питательной и влагопроницаемой. Удобрениями можно пользоваться пару раз в месяц.