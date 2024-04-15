Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту

Рассказываем что делать, если гортензия стала плохо выглядеть

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензия — это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад. Она известна своими крупными и яркими цветами, но как любое растение, гортензия со временем стареет и теряет свою привлекательность. В этой статье мы расскажем, как правильно омолодить гортензию и вернуть ей её прежнюю красоту.

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Первым шагом к омоложению гортензии является правильный уход за ней. Растение нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркое время года. Но важно не переусердствовать и не заливать гортензию, так как это может привести к гниению корней. Также необходимо регулярно подкармливать растение удобрениями, чтобы оно получало все необходимые питательные вещества.

Вторым важным шагом является обрезка гортензии. Она должна проводиться каждый год весной или осенью. Обрезка позволяет удалить старые и поврежденные ветки, а также стимулирует рост новых побегов. Но важно помнить, что гортензия цветет на прошлогодних побегах, поэтому не стоит обрезать их слишком коротко. Лучше оставить 2-3 пары здоровых почек на каждой ветке.

Третий шаг — это правильное укрытие гортензии на зиму. В холодные месяцы растение нужно защитить от морозов и ветра. Для этого можно использовать специальные укрытия или просто прикрыть гортензию сухими листьями или соломой. Это поможет сохранить корни растения и защитить его от пересыхания.

Кроме ухода и обрезки, существуют и другие способы омоложения гортензии. Например, можно пересадить растение в новую почву с добавлением компоста или пересадочного грунта. Это позволит гортензии получить больше питательных веществ и стимулирует ее рост.

Также можно попробовать провести процедуру прореживания куста. Для этого нужно удалить часть старых и тонких веток, чтобы освободить место для новых и более крепких побегов. Это поможет гортензии выглядеть более пышной и здоровой.