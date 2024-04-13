Наполните сад яркими красками: эти растения удивят цветением

Посадите в саду кольквицию, дейцию, буддлею

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Летом сад наполняется яркими красками цветов и их обильным цветением, но кустарники также заслуживают внимания. Они поражают своими красками и зачастую требуют меньше ухода, чем цветы.

Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Один из них — кольквиция. В саду он выглядит изящно и нежно, цветёт светло-розовыми бутонами в конце весны — начале лета. Растение неприхотливо и хорошо переносит зимы средней полосы, нуждаясь лишь в хорошем освещении и плодородной почве.

Другой интересный кустарник — дейция. Несмотря на недавнее начало его выращивания в средних широтах, он полюбился многим за долгое цветение. Белые или розовые цветы украшают куст с начала лета. Высота дейции зависит от сорта, но обычно колеблется от 40 см до 4 метров. Растение требует солнечного или слегка затененного участка и укрытия в холодных регионах.

Буддлея, выглядящая немного экзотично, отлично процветает в умеренном климате и привлекает бабочек. Растите её на солнечном участке с плодородной почвой. Обычно высота буддлеи не превышает 2,5 метров, и она прекрасно сочетается с другими растениями, такими как кариоптерис, шалфей и лаванда. Её можно выращивать и в контейнерах.