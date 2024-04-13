Рассказываем о добавках для моркови, которые повысят урожай

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Что положить в бороздки перед посадкой моркови

1:57
Садоводство » Овощи

Морковка — это одна из самых популярных овощей в мире. Но чтобы получить качественный и обильный урожай моркови, необходимо правильно подготовить почву перед посадкой. И одним из важных этапов подготовки являются добавки в бороздки перед посадкой моркови.

Что положить в бороздки перед посадкой моркови
Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Самым важным шагом перед посадкой моркови является выбор подходящего места для выращивания. Морковь предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Также важно учитывать предшествующие культуры на этом участке, чтобы избежать возможных заболеваний и вредителей. После выбора места и подготовки почвы, можно приступать к созданию бороздок для посадки моркови.

Бороздки — это углубления в почве, в которые помещаются семена моркови. Они должны быть примерно 1-2 см глубиной и расположены на расстоянии около 10 см друг от друга. Но перед тем, как закопать семена, необходимо положить в бороздки различные добавки, которые помогут моркови расти и развиваться.

Первой и наиболее важной добавкой является компост или перегной. Они обогащают почву необходимыми питательными веществами и улучшают ее структуру. Также можно добавить в бороздки небольшое количество древесной золы, которая содержит калий и микроэлементы, необходимые для роста моркови.

Для улучшения водопроницаемости почвы и предотвращения ее засыхания, можно положить в бороздки немного песка или перлита. Они также помогут предотвратить образование корневой гнили у моркови.

Ещё одной полезной добавкой является кальций. Он способствует развитию корневой системы моркови и укрепляет ее стебель. Кальций можно добавить в бороздки в виде измельченных ракушек или костной муки.

Также стоит упомянуть о важности правильного удобрения перед посадкой моркови. Не стоит переусердствовать с удобрениями, так как это может привести к перегною почвы и негативно сказаться на росте моркови.

С этим способом выращивать морковь одно удовольствие!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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