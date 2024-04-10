Закопала под яблоню это и получила лучший урожай: так делал селекционер Мичурин — попробуйте и вы рабочий метод

Как повысить урожайность яблонь

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Великий селекционер Иван Мичурин применял один простой метод увеличения урожайности яблонь. Он каждые 3 года вокруг дерева закапывал куски металла. Они начинали ржаветь и выделяли в почву нужные для яблонь вещества. Садовод, ведущий Дзен-канал "Душевный огородник" рассказала, что воспользовалась этим приёмом.

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"Я взяла обычные большие гвозди, они были не ржавые, но процесс уже активно проявлял себя на металле. В небольшие лунки раскидала гвоздки вокруг всего ствола и закопала", — поделилась огородница.

На следующий сезон результат порадовал: яблоня дали плоды насыщенного цвета. Их вкус был слаще и сочнее. Садовод подтвердила, что метод рабочий.