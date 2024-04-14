Этот цветок украсит сад просто и незатейливо

Антерикум или венечник хоть и не является весьма привлекательным на вид, однако привлекает своей простотой и способностью идеально вписываться в задний план цветочных композиций, подчёркивая красоту других растений. Его цветы маленькие и белого цвета. Они обладают приятным ароматом. Растение может достигать высоты до 60 см и цвести продолжительное время летом.
Антерикум устойчив к холоду и заболеваниям, что делает его идеальным выбором для умеренного климата. Растение не требовательно к почве, но предпочитает суглинистые грунты и отзывается на минеральные удобрения.
Антерикум нуждается в умеренном увлажнении, особенно в период цветения, и легко переносит пересадку, которую рекомендуется проводить раз в 5 лет. Расстояние между кустами при посадке составляет 20-30 см. Антерикум прекрасно заполняет пустующие места в саду и хорошо сочетается с другими засухоустойчивыми растениями, создавая эффектные композиции.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.