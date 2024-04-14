Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон заявила, что дни ее охоты на киборгов-убийц закончились
Эксперты предупреждают о рисках раннего перехода на летнюю омывающую жидкость
Топ-10 необычных особенностей американского быта
В России разработали "глушилку" Bluetooth рядом с Ж/Д путями
Кинологи рассказали, как собака выбирает хозяина
Исследование грибка ногтей: факторы возникновения и методы лечения
Публицисты советуют Гарри и Меган вернуться в Великобританию
Исследование: россияне начали уделять больше времени на планирование своих поездок
Сергей Смирнов: лучше выбирать жилье по качеству, а не по ипотечным условиям
Этот цветок украсит сад просто и незатейливо

Посадите на участке антерикум

1:01
Садоводство » Цветы

Антерикум или венечник хоть и не является весьма привлекательным на вид, однако привлекает своей простотой и способностью идеально вписываться в задний план цветочных композиций, подчёркивая красоту других растений. Его цветы маленькие и белого цвета. Они обладают приятным ароматом. Растение может достигать высоты до 60 см и цвести продолжительное время летом.

Посадите на участке антерикум
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Антерикум устойчив к холоду и заболеваниям, что делает его идеальным выбором для умеренного климата. Растение не требовательно к почве, но предпочитает суглинистые грунты и отзывается на минеральные удобрения.

Антерикум  нуждается в умеренном увлажнении, особенно в период цветения, и легко переносит пересадку, которую рекомендуется проводить раз в 5 лет. Расстояние между кустами при посадке составляет 20-30 см. Антерикум прекрасно заполняет пустующие места в саду и хорошо сочетается с другими засухоустойчивыми растениями, создавая эффектные композиции. 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Как правильно извиниться перед кошкой, если наступили ей на лапу или хвост: находим общий язык
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Топ-3 стильных решений для тонких волос: как выбрать идеальную стрижку
Последние материалы
Исследование: россияне начали уделять больше времени на планирование своих поездок
Сергей Смирнов: лучше выбирать жилье по качеству, а не по ипотечным условиям
Анастасия Бунина: цены на бензин поднимутся перед началом дачного сезона
Ученые из РГУ совершили открытие в области производства металлотрикотажных тканей
США обеспокоены тем, что Израильский ответ на атаку Ирана будет слишком рискованным
Какая максимальная скорость кошки
Секреты молодости кожи с помощью косметики
Сорта вишни "Антрацитовая", "Шоколадница", "Десертная Морозовой"
Коротко и по делу: почему спорт не влияет на похудение
Автоэксперт Константинов рассказал, как понять, что рулевой механизм неисправен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников