Этот цветок украсит сад просто и незатейливо

Посадите на участке антерикум

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Антерикум или венечник хоть и не является весьма привлекательным на вид, однако привлекает своей простотой и способностью идеально вписываться в задний план цветочных композиций, подчёркивая красоту других растений. Его цветы маленькие и белого цвета. Они обладают приятным ароматом. Растение может достигать высоты до 60 см и цвести продолжительное время летом.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Антерикум устойчив к холоду и заболеваниям, что делает его идеальным выбором для умеренного климата. Растение не требовательно к почве, но предпочитает суглинистые грунты и отзывается на минеральные удобрения.

Антерикум нуждается в умеренном увлажнении, особенно в период цветения, и легко переносит пересадку, которую рекомендуется проводить раз в 5 лет. Расстояние между кустами при посадке составляет 20-30 см. Антерикум прекрасно заполняет пустующие места в саду и хорошо сочетается с другими засухоустойчивыми растениями, создавая эффектные композиции.