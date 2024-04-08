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Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

Как заточить секатор

1:50
Садоводство » Советы

Самый лучший секатор рано или поздно потребует заточки. Работать с тупым инструментом неудобно и вредно для растений, но сдавать его на заточку иногда дорого. Заточить секатор можно самостоятельно, и вот как это сделать.

Как заточить секатор
Фото: commons.wikimedia.org by User:SB_Johnny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Подготовка к заточке

  • Очистите инструмент от древесного сока и грязи, используя мыльную воду, зубную щётку, металлическую "мочалку" или наждачную бумагу.
  • Промойте секатор чистой водой и протрите сухой бумажной салфеткой, чтобы лезвия были чистыми и сухими.
  • Если нужно, разберите секатор, открутив винты, чтобы легче было чистить и точить. Убедитесь, что сможете его собрать обратно.

Определение типа секатора

  • Плоскостные секаторы имеют одно острое лезвие и гладкую пятку, на которую опирается ветка. Затачивать их нужно с одной стороны.
  • Секаторы с наковаленкой имеют лезвия с разнонаправленной заточкой, где лезвия заходят друг за друга.

Выбор угла заточки

Определите угол заточки по паспорту инструмента или общим значениям: для секаторов 30-35°, для прививочных ножей 25-30°.

Процесс затачивания

  • Используйте бруски с разной зернистостью — грубый и мелкий или двухсторонний брусок.
  • Поставьте брусок к лезвию под нужным углом и начните движение в одном направлении — от лезвия наружу, затем вернитесь обратно. Не допускайте трения в обеих направлениях.
  • Заточите обе стороны лезвия, начиная с задней части режущего края.
  • Завершите процесс мелкозернистым бруском.

Таким образом, затачивать секатор можно самостоятельно в конце или в начале сезона. После активного использования предмета и перед хранением его следует смазать специальным маслом для садового инструмента.

Как заточить секатор, очень просто
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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