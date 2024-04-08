Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

Как заточить секатор

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Самый лучший секатор рано или поздно потребует заточки. Работать с тупым инструментом неудобно и вредно для растений, но сдавать его на заточку иногда дорого. Заточить секатор можно самостоятельно, и вот как это сделать.

Фото: commons.wikimedia.org by User:SB_Johnny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Подготовка к заточке

Очистите инструмент от древесного сока и грязи, используя мыльную воду, зубную щётку, металлическую "мочалку" или наждачную бумагу.

Промойте секатор чистой водой и протрите сухой бумажной салфеткой, чтобы лезвия были чистыми и сухими.

Если нужно, разберите секатор, открутив винты, чтобы легче было чистить и точить. Убедитесь, что сможете его собрать обратно.

Определение типа секатора

Плоскостные секаторы имеют одно острое лезвие и гладкую пятку, на которую опирается ветка. Затачивать их нужно с одной стороны.

Секаторы с наковаленкой имеют лезвия с разнонаправленной заточкой, где лезвия заходят друг за друга.

Выбор угла заточки

Определите угол заточки по паспорту инструмента или общим значениям: для секаторов 30-35°, для прививочных ножей 25-30°.

Процесс затачивания

Используйте бруски с разной зернистостью — грубый и мелкий или двухсторонний брусок.

Поставьте брусок к лезвию под нужным углом и начните движение в одном направлении — от лезвия наружу, затем вернитесь обратно. Не допускайте трения в обеих направлениях.

Заточите обе стороны лезвия, начиная с задней части режущего края.

Завершите процесс мелкозернистым бруском.

Таким образом, затачивать секатор можно самостоятельно в конце или в начале сезона. После активного использования предмета и перед хранением его следует смазать специальным маслом для садового инструмента.