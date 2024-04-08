Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

Самый лучший секатор рано или поздно потребует заточки. Работать с тупым инструментом неудобно и вредно для растений, но сдавать его на заточку иногда дорого. Заточить секатор можно самостоятельно, и вот как это сделать.
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Подготовка к заточке
Очистите инструмент от древесного сока и грязи, используя мыльную воду, зубную щётку, металлическую "мочалку" или наждачную бумагу.
Промойте секатор чистой водой и протрите сухой бумажной салфеткой, чтобы лезвия были чистыми и сухими.
Если нужно, разберите секатор, открутив винты, чтобы легче было чистить и точить. Убедитесь, что сможете его собрать обратно.
Определение типа секатора
Плоскостные секаторы имеют одно острое лезвие и гладкую пятку, на которую опирается ветка. Затачивать их нужно с одной стороны.
Секаторы с наковаленкой имеют лезвия с разнонаправленной заточкой, где лезвия заходят друг за друга.
Выбор угла заточки
Определите угол заточки по паспорту инструмента или общим значениям: для секаторов 30-35°, для прививочных ножей 25-30°.
Процесс затачивания
Используйте бруски с разной зернистостью — грубый и мелкий или двухсторонний брусок.
Поставьте брусок к лезвию под нужным углом и начните движение в одном направлении — от лезвия наружу, затем вернитесь обратно. Не допускайте трения в обеих направлениях.
Заточите обе стороны лезвия, начиная с задней части режущего края.
Завершите процесс мелкозернистым бруском.
Таким образом, затачивать секатор можно самостоятельно в конце или в начале сезона. После активного использования предмета и перед хранением его следует смазать специальным маслом для садового инструмента.