Ценный орех: советы от А до я, чтобы у вас вырос. Это возможно!

Рассказываем, как вырастить популярный и полезный миндаль

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Миндаль — это один из самых популярных орехов, который не только вкусен, но и полезен для здоровья. Он богат витаминами и минералами, такими как витамин Е, магний, кальций и железо. Кроме того, миндаль является отличным источником белка и здоровых жиров. Но как вырастить этот ценный орех на своём участке?

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Миндаль предпочитает солнечные и теплые места, поэтому выберите участок с хорошей солнечной экспозицией. Также важно, чтобы почва была хорошо дренированной, так как миндаль не любит избытка влаги.

После выбора места подготовьте почву. Она должна быть плодородной и хорошо обработанной. Рекомендуется добавить органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы обеспечить растению необходимые питательные вещества.

Затем можно приступать к посадке миндаля. Лучшее время для этого — осенью или весной. Выберите здоровые саженцы и посадите их на расстоянии около 6 метров друг от друга. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корни были полностью покрыты землей.

После посадки необходимо обеспечить растению правильный уход. Регулярно поливайте миндаль, особенно в период сухости. Также важно поддерживать чистоту вокруг растения и удалять сорняки.

В течение первых двух лет после посадки миндаль нуждается в особом внимании. Он может быть подвержен заболеваниям и вредителям, поэтому рекомендуется регулярно осматривать растение и принимать меры по борьбе с ними.

Через несколько лет после посадки миндаль начнет приносить урожай. Он созревает в середине лета и может быть собран вручную или с помощью специального оборудования. После сбора орехи необходимо высушить и хранить в сухом и прохладном месте.