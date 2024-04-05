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Готовим теплицу к новому сезону: рассказываем, как это сделать

Как обработать теплицу перед новым сезоном

1:04
Садоводство » Советы

За теплицей в начале нового сезона важен уход. Прежде чем приступить к посеву овощей, необходимо подготовить её: очистить, помыть и внести удобрения. Садовод Виктория Радзевская рассказала о своём опыте.

Как обработать теплицу перед новым сезоном
Фото: https://web.archive.org/web/20161028162758/http://www.panoramio.com/photo/94942746 by Божьев С.В. is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Что касается уборки теплицы, садовод обычно использую раствор жидкого хозяйственного мыла, разведённый в воде. Этот раствор наносит на каркас и поликарбонат с помощью мойки высокого давления. Мыльная пена остаётся на поверхности теплицы на сутки, после чего её смывают простой водой.

Вместо хозяйственного мыла можно использовать дегтярное, зелёное или другое жидкое мыло. После обработки теплицы садовод также обрабатывает почву на грядках.

Существует несколько альтернативных способов обработки теплицы весной, таких как белизна, марганцовка, фитоспорин, медный купорос и серная шашка. Обратите внимание, что для теплиц с поликарбонатным покрытием медный купорос не подходит из-за возможности окисления металлического каркаса.

ЗАЩИТА теплицы на весь сезон. КОГДА и ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ТЕПЛИЦУ? Дезинфекция почвы весной.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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