Это растение отлично украсит любую квартиру: очищает воздух от вредных веществ

Солейролия — полезное растение для дома

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Солейролия — отличный выбор для интерьера любой квартиры. Его простота в уходе делает его подходящим даже для начинающих цветоводов.

Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Растение не только украшает интерьер, но и очищает воздух от вредных веществ, поэтому его можно безопасно размещать в детской комнате.

Хотя солейролия редко цветёт в домашних условиях и не образует плодов, в естественной среде у неё есть белые цветки, превращающиеся в красные ягоды. Оптимальная температура для растения составляет 18-25 градусов, и летом его можно выносить на балкон. Рекомендуется подкармливать солейролию минеральными удобрениями каждые две недели в тёплое время года и раз в месяц зимой.

Разместите солейролию в помещении так, чтобы она не подвергалась прямым солнечным лучам, и обеспечьте ей дополнительное освещение зимой. Растение нуждается в регулярном поливе, желательно проводить его ежедневно, и опрыскивании утром и вечером для поддержания влажности.

Весной рекомендуется удалить старые побеги для стимуляции роста и омоложения растения. Также с помощью обрезки можно придать солейролии необычную форму.