Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стивен Спилберг призвал к борьбе с радикальными взглядами и антисемитизмом
Новые законы и поправки о недвижимости в апреле 2024 года
Картофельное пюре с зелёным горошком: благодаря необычному цвету сразу привлекает внимание
Кинологи рассказали, почему собака может резко начать ходить в туалет в квартире
Neowin: пользователи столкнулись с проблемами после обновления Windows 11
В 2023 году аграрии значительно увеличили страхование посевов от риска чрезвычайных ситуаций
Ford выпускает новый электромобиль Explorer EV
Туристы из России массово уезжают в Южную Корею
Роман Костомаров: "без протезов как таракан на спине, который перевернуться не может"
Дело не в суевериях. Почему папоротник нельзя сажать возле дома

Папоротник лучше всего держать подальше от жилых помещений

2:09
Садоводство » Цветы

Папоротник - это красивое и довольно популярное растение, которое часто можно увидеть в интерьерах домов и квартир. Однако, многие люди не знают, что папоротник не рекомендуется сажать возле дома. В этой статье мы расскажем о причинах, почему это растение лучше держать подальше от жилых помещений.

Папоротник лучше всего держать подальше от жилых помещений
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первая и, пожалуй, самая важная причина - это аллергенность папоротника. Многие люди страдают от аллергии на растения, и папоротник не исключение. Его споры могут вызывать различные реакции у людей, начиная от насморка и кашля, и заканчивая более серьезными проблемами с дыхательной системой. Поэтому, если вы или кто-то из вашей семьи страдает от аллергии, лучше не рисковать и не сажать папоротник возле дома.

Вторая причина - это его быстрый рост и большой размер. Папоротник может достигать впечатляющих размеров, особенно если ему обеспечены хорошие условия для роста. Он может занять большую часть сада или прилегающей территории, что может быть проблемой для соседей и вызвать конфликты. Кроме того, его корни могут проникать в подвалы и фундаменты домов, что может привести к серьезным повреждениям.

Третья причина - это его способность к размножению. Папоротник может размножаться не только семенами, но и спорами, которые легко распространяются по воздуху. Это может привести к тому, что растение будет появляться в различных местах вокруг дома, что может быть неприятно и вызывать неудобства.

Кроме того, папоротник может привлекать различных насекомых, в том числе и вредителей, которые могут нанести вред не только растению, но и окружающей территории. Это может быть особенно проблематично, если растение находится рядом с домом, так как насекомые могут попасть внутрь и стать причиной различных неприятностей.

Конечно, папоротник - это красивое растение, которое может украсить любой сад или интерьер. Однако, его лучше держать подальше от дома, чтобы избежать проблем и неудобств. Если вы всё же решили посадить папоротник возле дома, убедитесь, что он не будет создавать проблемы для вас и ваших соседей.

Почему нельзя держать дома папоротник?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний

Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.

Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Клещи боятся некоторых ароматов
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
7 упражнений для плоского живота, для выполнения которых вам понадобится только стена
Это вам за Ил-76! Кто "подставил" американский экипаж ЗРК Patriot под русские ракеты
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Последние материалы
В 2023 году аграрии значительно увеличили страхование посевов от риска чрезвычайных ситуаций
Ford выпускает новый электромобиль Explorer EV
Туристы из России массово уезжают в Южную Корею
Папоротник лучше всего держать подальше от жилых помещений
Роман Костомаров: "без протезов как таракан на спине, который перевернуться не может"
Идеальные ногти: выберите форму, которая подчеркнёт красоту рук
Tesla увеличила стоимость всех моделей автомобилей Model Y в США на $1,000
Доступное жилье становится менее недоступней
Расширение медицинского обслуживания: ОМС призвал частные клиники к сотрудничеству
Специалисты из F.A.C.C.T. предупредил россиян о краже аккаунтов в Telegram
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников