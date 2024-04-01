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Никогда не задумывались на каком расстоянии правильно сажать клубнику друг от друга?

Получите хороший урожай клубники! Говорим о расстоянии одного растения от другого

2:06
Садоводство » Плодовые

Клубника — это одна из самых популярных ягодных культур, которая не только радует нас своим вкусом, но и обладает множеством полезных свойств. Многие любители садоводства мечтают вырастить свою собственную клубнику, чтобы наслаждаться её свежими и сочными ягодами прямо из собственного сада. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно подойти к процессу посадки растений. Важным моментом является расстояние между растениями, которое должно быть оптимальным для обеспечения их здорового роста и развития.

Получите хороший урожай клубники! Говорим о расстоянии одного растения от другого
Фото: commons.wikimedia.org by Sokheak sc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Итак, на каком расстоянии правильно сажать клубнику друг от друга? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, таких как сорт клубники, условия выращивания и цель посадки. Например, если вы собираетесь выращивать клубнику для получения больших и крупных ягод, то растения следует сажать на расстоянии 30-40 см друг от друга. Это позволит им иметь достаточно места для роста и развития корневой системы, а также обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и доступ к солнечному свету.

Если же ваша цель — получить большое количество ягод, то можно сажать растения плотнее, на расстоянии 20-25 см друг от друга. В этом случае, растения будут конкурировать за питательные вещества и воду, что может привести к уменьшению размера ягод, но урожай будет более обильным.

Также стоит учитывать, что сорта клубники с разным типом роста могут требовать разного расстояния между растениями. Например, для сортов с распростёртым типом роста, таких как "Земляника" или "Альбион", необходимо оставлять расстояние 30-40 см, а для сортов с вертикальным типом роста, например "Клери", достаточно 20-25 см.

Кроме того, при посадке клубники следует учитывать и условия выращивания. Если вы собираетесь выращивать её в открытом грунте, то растения следует сажать на большем расстоянии, чем при выращивании в теплице. В теплице растения могут быть сажены плотнее, так как они будут получать достаточно питательных веществ и воды.

Расстояние между кустами клубники.Схема посадки клубники
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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