Весенние новинки для садоводов: эксперт рассказал, как создать идеальные домашние грядки

Марина Рыкалина рассказала, что можно выращивать на подоконнике

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любители огорода весной могут выращивать дома цветы, томаты, перцы, баклажаны, капусту и многое другое. Об этом в комментарии для Pravda. Ru рассказала садовод Марина Рыкалина рассказала.

Фото: avatars.dzeninfra. ru/get-zen_doc/1077599/pub_5c338915b5233900aa44db0a_5c3389bfed659f00ac9809dd/scale_1200



Даже многие дачники не догадываются о том, что дома можно выращивать свеклу. Если дома ее посеять в торфяные таблетки в количестве 5-6 штук и высадить в теплице по краю грядочки, то урожай можно собрать уже в июне, а не в конце лета, — советует Марина. — И фактически так можно поступить со многими культурами. А сейчас самое важное посеять на рассаду дома цветную капусту и капусту брокколи, потому что это два вида самой полезной капусты для женского организма.

"Брокколи и цветная капуста хорошо переносят высокие температуры, сейчас уже есть современные лампы — профессиональные фитосветильники — благодаря которым рассада будет более крепкая", — отмечает эксперт.

Марина также рассказала, что для большей части рассады нужны небольшие объемы. Дело в том, что пока растение не дойдет до дна, не упрется своим корешком в дно контейнера или таблетки, оно не начнет развивать свою корневую систему вширь, поэтому нет смысла брать для начальных посевов огромнейшее кашпо. Лучше использовать невысокие контейнеры, а пикировать уже по мере необходимости, как положено, в отдельные стаканчики, — советует эксперт.

Садовод рекомендует помимо овощей выращивать дома и цветы.



"Самый распространенный цветок — это петуния. Ее уже давно посеяли на рассаду. Сейчас прямо последний момент, когда это можно сделать. Давно все уже посеяли виолу, а еще в декабре была посеяна эустома, которая тоже набирает обороты”, — поделилась она.

Эксперт отметила, что на данный момент дома можно сеять рассаду самых популярных однолетников: бархатца и цинния.

"Естественно, если у кого-то есть лоджия, балкон, подоконники хорошо освещены, есть фитосветильники и правильные удобрения, то, конечно, увеличив объем, можно дома получить урожай и перцев, и баклажанов, и огурцов, и тдругих овощей,” — рассказала Марина Белогубец.