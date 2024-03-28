Как избавиться от назойливых мошек на растениях с помощью эффективной ловушки

Избавьтесь от надоедливых мошек на растениях: этот способ даст им бой

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Часто на цветах появляются мошки. Это может быть вызвано неправильным уходом или уже заражёнными растениями. Помимо взрослых мошек, в почве могут находиться и их личинки, поэтому борьба с ними требует комплексного подхода.

Фото: Own work by User:Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Избавиться от вредителей можно несколькими способами. Как только вы замечаете мошек в цветах, сразу изолируйте поражённые растения от остальных, чтобы предотвратить распространение вредителей на другие экземпляры. Это позволит сэкономить время и силы на лечение всего вашего сада.

Этот способ поможет избавиться от вредителя.

Возьмите банку среднего размера, предпочтительно с широким дном, и наполните её сладкой и ароматной приманкой. Это может быть часть спелого фрукта, немного варенья, сироп из мёда, сладкий сок или растворённый в воде сахар.

Закройте банку так, чтобы насекомые могли залететь, но не смогли вылететь обратно. Это можно сделать несколькими способами. Первый метод — сделать много мелких отверстий в крышке и закрыть её. Второй способ — изготовить бумажную воронку с узким горлышком.

Также можно использовать полиэтиленовую плёнку с небольшими отверстиями. Важно, чтобы отверстия были достаточно маленькими, чтобы мошки могли войти, но не могли выйти.

Разместите эту ловушку рядом с поражённым растением, и через несколько дней вы заметите, что все летающие мошки попали внутрь.