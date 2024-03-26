Секреты опытных садоводов: как вырастить петунию из семян в домашних условиях

Как правильно посеять петунию

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Популярные однолетние цветы могут стать ярким украшением для вашего цветника, если подготовиться к их посадке заранее. Вырастить крепкую и здоровую рассаду петунии в домашних условиях — задача не из легких, особенно для начинающих садоводов.

Фото: pixnio.com by Leon Brooks is licensed under public domain

Прежде всего, стоит обратить внимание на выбор производителя семян, так как от этого зависит всхожесть. Семена петунии очень мелкие, их порой покрывают специальным драже, чтобы облегчить посев и минимизировать риск их потери.

После того как определитесь с выбором семян, подготовьте все необходимое для успешной посадки.

Для посадки петунии подойдут контейнеры как с отверстиями для дренажа, так и специальные кассеты. Первый вариант более бюджетный и простой, второй — удобнее за счет возможности подобрать нужный размер емкости. Для высадки петуний рекомендуется выбирать емкость с диаметром около 10 см.

Семена петунии хорошо растут в нейтральной и слабокислой среде с уровнем pH примерно 5,5. Универсальный грунт, доступный в цветочных магазинах, обычно достаточно рыхлый. Опытные садоводы могут добавлять в грунт перлит, золу и сульфат калия для улучшения питательных характеристик. Торфяные таблетки — отличная альтернатива, так как они могут использоваться как почва для семян и их выращивания.

Семена можно стратифицировать перед посадкой. Для этого смешайте их с мелким песком в небольшой емкости, закройте пленкой и поместите в холодильник на 1-2 месяца. Перед посевом промойте семена, отбросив бракованные.

После подготовки грунта и семян, засыпьте грунт в емкость слоем 5-6 см и слегка утрамбуйте его. Посейте семена аккуратно, уделяя внимание каждому. Можно использовать зубочистку или разместить семена на тонком слое песка для лучшей видимости. Не засыпайте семена грунтом, оставьте их на поверхности. Увлажните почву из опрыскивателя, закройте емкость стеклом или полиэтиленовой пленкой и поместите на хорошо освещенное окно. Оптимальная температура для прорастания — +22…+23 °C.