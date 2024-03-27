Этот кустарник не теряет привлекательности и зимой: украсит яркими плодами

Посадите в саду снежноягодник

0:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Снежноягодник — популярный кустарник в ландшафтном дизайне благодаря своей простоте в выращивании и универсальности применения. Его красивые плоды остаются на кусте зимой, придавая ему особый шарм.

Фото: Own work by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Куст может достигать трёх метров в высоту и зацветает летом, наполняя воздух сладким ароматом. Снежноягодник выносит морозы и засуху, требует минимума ухода и хорошо поддается обрезке. Он отлично сочетается с другими растениями, такими как барбарис, спирея и рябина, создавая гармоничные композиции в саду или парке.

Ранее мы рассказали о растении, которое цветёт до первого снега.