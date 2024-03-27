Этот кустарник не теряет привлекательности и зимой: украсит яркими плодами

Снежноягодник — популярный кустарник в ландшафтном дизайне благодаря своей простоте в выращивании и универсальности применения. Его красивые плоды остаются на кусте зимой, придавая ему особый шарм.
Куст может достигать трёх метров в высоту и зацветает летом, наполняя воздух сладким ароматом. Снежноягодник выносит морозы и засуху, требует минимума ухода и хорошо поддается обрезке. Он отлично сочетается с другими растениями, такими как барбарис, спирея и рябина, создавая гармоничные композиции в саду или парке.
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