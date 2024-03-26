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Чтобы были сочные ягоды смородины: рассказываем об удобрениях для этого кустарника

Как правильно подкормить смородину, чтобы она радовала урожаем

2:18
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина, с её сочными ягодками, считается одним из самых популярных кустарников в наших садах. Она обладает не только прекрасным вкусом, но и множеством полезных свойств. Чтобы смородина радовала вас богатым урожаем, необходимо правильно подкормить растение.

Как правильно подкормить смородину, чтобы она радовала урожаем
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В первую очередь, для полноценного роста и развития смородина нуждается в органических удобрениях. Одним из лучших вариантов является перегной, который можно приобрести у местных фермеров или получить из собственного скотоводческого хозяйства. Перегной содержит большое количество микроэлементов, необходимых для здорового роста растений. Однако перед использованием перегноя необходимо его слегка подогреть, чтобы убить возможные патогены.

Кроме перегноя, для подкормки смородины можно использовать другие органические удобрения, такие как компост или торф. Они также обогатят почву необходимыми питательными веществами и помогут улучшить ее структуру.

Однако при использовании органических удобрений необходимо помнить, что их эффективность может быть меньше, чем у минеральных удобрений. Поэтому важно дополнительно вносить в почву специальные комплексные удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. Такие удобрения можно приобрести в специализированных магазинах или у садоводов.

Когда смородина начинает образовывать почки, важно обеспечить ее дополнительным питанием. Для этого можно использовать азотные и мочевинные удобрения, так как они способствуют активному росту растений. Однако необходимо быть осторожными с дозировкой удобрений, чтобы не переборщить и не вызвать обгорание растений.

Важно помнить о поливе смородины. Она нуждается во влажной почве, особенно в периоды сухости. Регулярный полив поможет растениям лучше усваивать питательные вещества и улучшит их рост.

В заключение, подкормка смородины играет важную роль в получении обильного и качественного урожая. Сочные и сладкие ягоды будут вашим вознаграждением за заботу и внимание, уделенные этому замечательному растению. Помните об органических и минеральных удобрениях, следите за дозировкой и не забывайте о поливе. Только в таком случае ваша смородина будет радовать вас каждый год вкусным и полезным урожаем.

Только не навоз! Вот лучшее удобрение для смородины и крыжовника весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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