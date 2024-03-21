Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие обои выбрать для комнат с низкими потолками
Papers in Paleontology: обнаружены новые виды скатов, жившие 150 млн лет назад
Топ-10 лучших островов Средиземного моря
Актриса Глафира Тарханова появилась на премьере сериала в столице, показав округлённый живот
Быстрые чесночные тосты с сыром: вкуснейший завтрак за пару минут
ФОМС: Более 6 млн россиян смогут пройти оценку репродуктивного здоровья в 2024
Ла Лига обвиняет мадридский "Реал" в давлении на судей
Reuters: Из-за нападений сомалийских пиратов стоимость страховки для судов растет
Полезные советы при выборе автосервиса перед летним сезоном
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы

Где нельзя сажать огурцы

Садоводство » Советы

В данной статье рассмотрим некоторые места, где не рекомендуется сажать огурцы. Несоответствие определенных условий может негативно сказаться на росте и развитии растений, а также на качестве и урожайности плодов.

Где нельзя сажать огурцы
Фото: photogallery.nrcs.usda.gov by Photo by Scott Bauer is licensed under https://photogallery.nrcs.usda.gov/res/sites/photogallery/

1. Загрязненные почвы: Огурцы нуждаются в плодородной почве, богатой органическими веществами, чтобы обеспечить здоровый рост. В случае почв с высоким содержанием тяжелых металлов, пестицидов или других загрязнений, организм растений может поглотить эти вредные вещества и накопить их в плодах, что представляет опасность для людского здоровья.

2. Затененные места: Огурцы являются культурой, предпочитающей яркое солнечное освещение. В тени растения не получают достаточное количество света, что приводит к замедленному росту и развитию, а также к проблемам с пыльцеванием и опылением.

3. Густая посадка: Огурцы нуждаются в достаточном месте для разрастания и развития корней. Слишком близкое расположение растений может привести к пересушиванию почвы, недостатку питательных веществ и влаги, а также к росту болезней и вредителей.

4. Места с повышенной влажностью: Огурцы предпочитают умеренную влажность и хорошую циркуляцию воздуха для предотвращения развития грибковых и бактериальных заболеваний. В местах с повышенной влажностью и недостаточной вентиляцией такие проблемы могут стать распространенными, что снизит урожай и качество плодов.

5. Близость к деревьям: Сажать огурцы рядом с деревьями не рекомендуется из-за конкуренции за питательные вещества, влагу и солнечный свет. Корни деревьев могут также повредить корни огурцов, что отразится на их росте и развитии.

Важно помнить, что огурцы являются требовательными растениями и нуждаются в определенных условиях для успешного выращивания и получения хорошего урожая. Выбор подходящего места для посадки огурцов и несоблюдение указанных выше факторов может привести к неудовлетворительным результатам.

Всегда сажайте огурцы после этого овоща! Зеленцов будет тьма! Севооборот огурцов на огороде!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России

Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.

Налоговая закроет бизнес Александра Реввы в России
На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Рассада становится бледной и не обретает здорового и привлекательного вида: что делать
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Родившая от режиссёра Учителя студентка появилась на публике с малышкой на руках
Сводка с фронта: под Одессой уничтожен корабль, ВСУ бегут из Орловки
Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что ему неизвестно о случае оскорбления Ли Хуэя
Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что ему неизвестно о случае оскорбления Ли Хуэя
Последние материалы
Где и как хранить вещи, которые должны быть под рукой ежедневно
Врач Жучкова рассказала, как справиться с магнитной бурей
Бразильские ученые разработали метод очистки почвы с использованием кофе
В Хакассии обсудили вопрос борьбы с бродячими собаками
Сырные шарики с петрушкой и чесноком: аппетитная несладкая выпечка в качестве закуски
Как ухаживать за орхидеей, если она отцвела
ФОМС: В 14 регионах России внедряют цифровой медицинский профиль
Овечкин поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Насладитесь моментом спокойствия: восемь методов для борьбы со стрессом
Пять основных причин продажи почти новых автомобилей: что нужно знать покупателям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников