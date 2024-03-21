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Капустница улетит на участок соседей: вот что нужно сделать для борьбы с вредителем — без капли "химии"

Как бороться с капустницей на участке

1:06
Садоводство » Вредители и болезни

Капустная белянка, также известная как капустница, — опасный вредитель, который может нанести ущерб капусте и другим огородным культурам.

Как бороться с капустницей на участке
Фото: Own work. Location: North-eastern Lower Saxony, Germany. by Christian Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Самыми безобидными являются взрослые бабочки, которые питаются нектаром цветов. Однако их потомство — гусеницы, являются прожорливыми и едят мякоть с нижней стороны листа.

Этот метод борьбы с вредителем без "химии" очень просто. Для этого вам потребуются скорлупы от десятка яиц или больше в зависимости от размера участка. Скорлупы следует аккуратно очистить и использовать. Для этого их можно готовить заранее за пару недель, советует Дзен-канал "Садовод".

Затем подготовьте десяток полуметровых шестов с отверстием, достаточным для надевания скорлупы. Разместите шесты вдоль грядок на расстоянии около 30-40 см друг от друга и наденьте скорлупу на каждый шест.

Такой простой метод создаст препятствие для бабочек, которые увидев белые скорлупы, будут искать другие места для откладывания яиц.

Ранее мы рассказали, куда поставить теплицу на участке.

ДОМАШНЕЕ УДОБРЕНИЕ УДОБРЕНИЕ ИЗ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ БОРЬБА С МЕДВЕДКОЙ И КАПУСТНИЦЕЙ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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