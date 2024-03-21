Капустница улетит на участок соседей: вот что нужно сделать для борьбы с вредителем — без капли "химии"

Как бороться с капустницей на участке

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Капустная белянка, также известная как капустница, — опасный вредитель, который может нанести ущерб капусте и другим огородным культурам.

Фото: Own work. Location: North-eastern Lower Saxony, Germany. by Christian Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Самыми безобидными являются взрослые бабочки, которые питаются нектаром цветов. Однако их потомство — гусеницы, являются прожорливыми и едят мякоть с нижней стороны листа.

Этот метод борьбы с вредителем без "химии" очень просто. Для этого вам потребуются скорлупы от десятка яиц или больше в зависимости от размера участка. Скорлупы следует аккуратно очистить и использовать. Для этого их можно готовить заранее за пару недель, советует Дзен-канал "Садовод".

Затем подготовьте десяток полуметровых шестов с отверстием, достаточным для надевания скорлупы. Разместите шесты вдоль грядок на расстоянии около 30-40 см друг от друга и наденьте скорлупу на каждый шест.

Такой простой метод создаст препятствие для бабочек, которые увидев белые скорлупы, будут искать другие места для откладывания яиц.

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