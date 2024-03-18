Как бороться с запахом с участка соседа: юрист дал руководство к действиям

Юрист Сергей Коломийцев разъяснил, как наказать соседа по даче за вонь с участка

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многим садоводам доставляет дискомфорт вонь с участка соседей. Проблема является уделом многих СНТ, поскольку дачникам приходиться соседствовать буквально "забор в забор". О том, как действовать в этом случае, рассказал юрист Сергей Коломийцев.

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Специалист отметил, что в судебной практике много исков по поводу неприятных запахов. Виновники облагаются штрафами. Юрист рекомендует первым делом попытаться решить проблему без суда. Нужно договориться о том, чтобы соседи устранили проблему.

Если разговоры не помогли, можно подать исковое заявление в суд, в то же время следует обратиться в местные органы Роспотребнадзора. Лучше получить заключения от них, которое часто играет решающую роль в судебном разбирательстве, пишет сайт aif.ru.

"Если вина соседа будет доказана, то степень наказания будет зависеть от того, что являлось источником неприятного запаха: несоблюдение норм установки туалета, разведение на участке домашних животных или птиц, несвоевременное избавление от мусора или что-то ещё", — отметил Коломийцев.

Виновнику грозит штраф от 2 до 15 тысяч рублей. Кроме того, наказание по статье 6.3 Кодекса об административных нарушениях РФ "Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения…", согласно которой придётся заплатить ещё от 500 до 1000 рублей.