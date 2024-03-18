Этот привлекательный цветок порадует бутонами в начале лета: неприхотлив и устойчив к холодам

Кортуза - неприхотливое растение для сада

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Кортуза — устойчивое к холодам многолетнее растение высотой до 25 см. Цветение происходит в конце весны или начале лета, с разнообразными оттенками бутонов: фиолетовыми, розовыми, пурпурными, иногда белыми или жёлтыми.

Фото: Own work by Anneli Salo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Растение успешно процветает как на солнечных участках, так и в полутени, требует подобных условий естественной среды. Предпочитает суглинистую и известковую почву, не перенося сильно кислых или тяжёлых глинистых грунтов. Увлажнённость почвы имеет ключевое значение для успешного роста.

Может быть высажено вдоль берегов водоемов либо обеспечено обильное поливание в случае отсутствия воды. Зимой рекомендуется защитить её опавшей листвой или ельником.

Растению также нужны подкормки, предпочтительно комплексные минеральные составы. Хорошо переносит пересадки, но не любит долгого пребывания на одном месте. Рекомендуется пересаживать каждые три года, соблюдая осторожность, чтобы не повредить корни.

В саду кортуза выглядит привлекательно в небольших группах, прекрасно сочетаясь с калужницей и болотной фиалкой, а также подходит для альпинариев или каменистых садов.

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