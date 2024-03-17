Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему

Томаты, картофель, пырей лучше не сажать рядом с малиной

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эти культуры лучше не сажать рядом с малиной. Садовод Валентина в своём Дзен-канале "В саду у Валентинки" объяснила, почему.

Фото: https://www.flickr.com/photos/80201798@N00/22016712/ by Ben Stephenson from Beltsville, Maryland is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Томаты и картофель являются плохими соседями для малины из-за того, что они могут быть переносчиками одних и тех же вирусных и грибковых болезней. Соседство с ними может привести к увяданию малинника, так как они конкурируют за питание и влагу в почве.

Крупные сорняки, такие как пырей и вьюнок, также не должны быть допущены к малиннику, так как их корневища могут задушить молодые побеги малины и отнять у неё питание и влагу из почвы.

Чередуйте ряды малины с рядами бобовых, так как они взаимно дополняют друг друга и помогают сохранить плодородие почвы. По периметру малинника посадите пряные травы (мяту, шалфей и чабрец), чтобы отпугивать вредителей.

Раз в 3-4 года предоставьте малиннику отдых, используя чёрный пар, чтобы восстановить плодородие почвы.

На место, освободившееся после малины, посадите сидераты, такие как горох, клевер и люпин, чтобы восстановить плодородие почвы.

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