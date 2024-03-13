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Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"

Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада

1:08
Садоводство » Цветы

Декоративный кустарник озотамнус часто встречается в ландшафтном дизайне и в букетах. Его название переводится как "пахнущий кустарник" из греческого, но также известен как "рисовый цветок" за свои маленькие бутоны, напоминающие зёрнышки риса.

Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Фото: Own work by Hectonichus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В естественной среде озотамнус произрастает в Австралии и Новой Зеландии, достигая высоты до 1,5-2 метров. Его мелкие листья содержат эфирные масла, при разминании они издают сильный аромат, вызывающий аллергические реакции.

Цветы образуют зонтиковидные соцветия, содержащие от 20 до 100 бутонов, окрашенных в белый, кремовый или карминно-розовый цвет. Озотамнус зацветает в июле и цветет очень обильно. Предпочитает расти на участках с рассеянным солнечным светом и может произрастать на разных типах почв, включая песчаные и каменистые.

Озотамнус хорошо подходит для альпинариев и рокариев, а также используется в букетах в качестве наполнителя или сухоцвета. Обрезка важна для поддержания его аккуратного вида.

Озотамнус рисовый --- цветок для создания цветочных композиций.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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