Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка была потрясена невоспитанностью немецких туристов в Новой Зеландии
GRL: Земля скрывает в своей коре огромные запасы воды
Явка избирателей составила после первого дня голосования 35%
Когда лучше солить еду: в начале или в конце?
Автоэксперт Попов: щетки стеклоочистителя в машине стоит заменять раз в сезон
8 секретов красивой осанки
Telegram угрожает безопасности Украины и может быть ограничен на территории страны
Врачи рассказали про омолаживающие продукты для женщин старше 50-ти
Фигуристка Трусова призналась, что в ресторанах всегда ест всё, что хочет
Эти среднеспелые сорта дынь - выбор садоводов: попробуйте вырастить на дачном участке

Сорта дынь "Колхозница", "Канталупа", "Казачка 244"

1:26
Садоводство » Советы

При выборе среднеспелых сортов дынь следует быть особенно внимательным. Даже при оптимальных условиях, включая достаточное освещение и подходящую температуру, урожай можно собирать только через 2,5-3 месяца. Поэтому важно разумно оценить свои возможности и, при необходимости, использовать рассадный метод выращивания, чтобы избежать недоразвития и водянистости плодов.

Сорта дынь "Колхозница", "Канталупа", "Казачка 244"
Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/k7388-11/ by USDA photo by Scott Bauer. Image Number K7355-11. is licensed under public domain

Опытные садоводы Дзен-канала "Азбука огородника" рекомендуют следующие сорта: 

"Колхозница". Один из проверенных временем сортов, характеризующийся сильным ароматом, сладким вкусом и особой сочностью. Можно как приобрести на рынке, так и вырастить самостоятельно.

"Канталупа". Это многочисленные разновидности, объединенные общим стилем. Они отличаются грубой серо-зелёной кожурой с сеткой более тёмного цвета. Внутри могут быть желтые или светло-оранжевые плоды. Характеризуются менее сладким вкусом.

"Казачка 244". Хоть и менее известная, чем "Колхозница", эта дыня также популярна и выращивается в России уже более 60 лет. Она имеет ярко-жёлтую корку и достигает небольшого размера, до 1,8 кг. В среднем вес одной дыни составляет 1,3 кг.

Ранее мы рассказали об очень ярком цветке, растущим и на скудных почвах.

Дыня Казачка 244. Краткий обзор, описание характеристик, где купить семена Kazachka 244
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Этот дивный кустарник красив круглый год: садоводы выбирают его за яркие цветы и изящные побеги
Это растение превратит ваш сад в тропический рай: привлекает своей насыщенно-зелёной листвой и крупными гроздьями ярких цветков
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
В Киеве решили, что смогут справиться со сверхэффективной тактической авиацией России американскими чудо-ракетами
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Последние материалы
8 секретов красивой осанки
Сорта дынь "Колхозница", "Канталупа", "Казачка 244"
Telegram угрожает безопасности Украины и может быть ограничен на территории страны
Фигуристка Трусова призналась, что в ресторанах всегда ест всё, что хочет
Врачи рассказали про омолаживающие продукты для женщин старше 50-ти
ЧВК будут сопровождать гуманитарные грузы в секторе Газа
Фанаты игрока в Counter-Strike 2 Александра s1mple Костылева решили, что он переходит в G2 или NiP
Опытные фермеры составили топ молочных коров
Эксперт Ковалёв: мультивалютные криптокошельки представляют большую опасность
Вадик Королёв рассказал, что думает о своём герое в фильме "Фрау"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников