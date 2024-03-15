Эти среднеспелые сорта дынь - выбор садоводов: попробуйте вырастить на дачном участке

Сорта дынь "Колхозница", "Канталупа", "Казачка 244"

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

При выборе среднеспелых сортов дынь следует быть особенно внимательным. Даже при оптимальных условиях, включая достаточное освещение и подходящую температуру, урожай можно собирать только через 2,5-3 месяца. Поэтому важно разумно оценить свои возможности и, при необходимости, использовать рассадный метод выращивания, чтобы избежать недоразвития и водянистости плодов.

Фото: https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/k7388-11/ by USDA photo by Scott Bauer. Image Number K7355-11. is licensed under public domain

Опытные садоводы Дзен-канала "Азбука огородника" рекомендуют следующие сорта:

"Колхозница". Один из проверенных временем сортов, характеризующийся сильным ароматом, сладким вкусом и особой сочностью. Можно как приобрести на рынке, так и вырастить самостоятельно.

"Канталупа". Это многочисленные разновидности, объединенные общим стилем. Они отличаются грубой серо-зелёной кожурой с сеткой более тёмного цвета. Внутри могут быть желтые или светло-оранжевые плоды. Характеризуются менее сладким вкусом.

"Казачка 244". Хоть и менее известная, чем "Колхозница", эта дыня также популярна и выращивается в России уже более 60 лет. Она имеет ярко-жёлтую корку и достигает небольшого размера, до 1,8 кг. В среднем вес одной дыни составляет 1,3 кг.

Ранее мы рассказали об очень ярком цветке, растущим и на скудных почвах.