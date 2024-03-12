Этот цветок растёт даже на скудных почвах и не требует частого полива: он яркий, словно солнце

Каждый садовод мечтает украсить свой сад простыми в уходе растениями. Идеальным выбором для этой цели станет алиссум скальный.
В отличие от однолетнего алиссума, который известен как лобулярия и не переносит холод, алиссум скальный является многолетним и неприхотливым видом. Он идеально подходит для создания ярких садовых композиций, растёт даже на скудных почвах и не требует частого полива.
Цветёт обильно с мая и приносит приятный аромат, привлекая полезных насекомых. Растение легко размножается семенами и черенками, а его ярко-желтые цветы красиво сочетаются с зеленой листвой, создавая в саду неповторимую атмосферу.
Алиссум скальный идеально подходит для каменистых садов, рокариев и альпийских горок, а его уход требует минимальных усилий, принося радость и красоту на многие годы.
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