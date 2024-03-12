Этот цветок растёт даже на скудных почвах и не требует частого полива: он яркий, словно солнце

Алиссум скальный — простое в уходе растение

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Каждый садовод мечтает украсить свой сад простыми в уходе растениями. Идеальным выбором для этой цели станет алиссум скальный.

Фото: Own work by Klaus Selle MA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В отличие от однолетнего алиссума, который известен как лобулярия и не переносит холод, алиссум скальный является многолетним и неприхотливым видом. Он идеально подходит для создания ярких садовых композиций, растёт даже на скудных почвах и не требует частого полива.

Цветёт обильно с мая и приносит приятный аромат, привлекая полезных насекомых. Растение легко размножается семенами и черенками, а его ярко-желтые цветы красиво сочетаются с зеленой листвой, создавая в саду неповторимую атмосферу.

Алиссум скальный идеально подходит для каменистых садов, рокариев и альпийских горок, а его уход требует минимальных усилий, принося радость и красоту на многие годы.