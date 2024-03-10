Можно есть и в сыром виде: этот сорт баклажаном обладает изысканным сладковато-грибным вкусом — любовь дачников

Сорт баклажанов "Алёнка" - с изысканным и сладковатым вкусом

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Это уникальный светло-зелёный сорт баклажана, который можно употреблять даже в сыром виде. Его увесистые плоды весом от 300 до 350 грамм, созревают за 115-120 дней и отличаются упругой мякотью и изысканным сладковато-грибным вкусом. Речь идёт о сорте "Алёнка".

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В отличие от других сортов, ему не требуется предварительное замачивание в солёной воде, так как в них отсутствует горечь. В тепличных условиях растения могут достигать высоты от 1,5 до 1,7 метра, в то время как в открытом грунте они остаются в два раза ниже. Этот сорт баклажана отлично плодоносит даже при неблагоприятных условиях.

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