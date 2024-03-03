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Новый тренд в садоводства, который позволит использовать старые семена: идеальное решение для ленивых дачников

Как посадить хаос-сад

4:19
Садоводство » Советы

Хаос-садоводство — это простой, не требующий особых усилий метод использования оставшихся семян, который может попробовать каждый. Вместо того, чтобы сажать семена ровными рядами или тщательно спланированными ландшафтами, вы смешиваете все свои старые запасы из предыдущих сезонов вместе, сажаете их и смотрите, что вырастет. Помимо того, что этот тренд в садоводстве помогает вам разобраться с запасом семян, он привносит в ваш сад волнение, неожиданность и, в общем, хаос.

Как посадить хаос-сад
Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Хотя весь смысл хаос-садоводства в том, чтобы расслабиться и получать удовольствие, несколько простых советов помогут вам извлечь из этого максимум пользы, пишет thespruce.com.

Думайте о хаос-садоводстве как об эксперименте с низкими ставками, который также поможет вам очистить вашу коллекцию от старых, оставшихся семян прошлых сезонов. Некоторые могут вообще не прорасти, в то время как другие, купленные вами много лет назад, взойдут. В любом случае результат получается удивительным, познавательным и даже красивым, не говоря уже о свободе.

Достаньте из своей коллекции пакетики с семенами предыдущих сезонов. Овощи, зелень, цветы и однолетние фрукты, такие как дыни и земляная вишня, — подойдёт всё. Даже если срок годности ваших семян на несколько лет превысил рекомендованный на упаковке срок годности, есть шанс, что они вас удивят — и это часть удовольствия.

Высыпьте семена большего размера в одну миску, а меньшего - в другую. Если сначала посадить более крупные семена, это поможет получить лучшие результаты. Добавьте тёплой воды, чтобы покрыть семена в каждой миске, и дайте им пропитаться в течение ночи. На следующее утро процедите их и хорошо высушите на бумажных полотенцах или чистом кухонном полотенце, по-прежнему разделяя крупные семена от мелких. Смешайте несколько горстей свежей сухой почвы для горшков в каждую миску, чтобы семена было легче разбрасывать случайным образом.

Помните, это хаотическое садоводство — и вы можете быть настолько ленивы или привередливы, насколько захотите, в том, как вы это делаете. Вы можете вскопать почву, как обычно делаете перед посадкой, или просто поцарапать граблями верхние слои на несколько дюймов, чтобы разрыхлить её. Другой метод заключается в том, чтобы насыпать несколько дюймов компоста на существующую почву без обработки и засадить ею свой хаос-сад.

Вам не нужно сажать свой хаос-сад в землю. Приподнятая клумба, большой горшок для растений или ящик для плантаторов, или даже резервуар для хранения или детский бассейн с дренажными отверстиями в дне могут служить контейнером для вашего сада в хаосе.

Начните с крупных семян. Равномерно распределите пригоршни смеси для крупных них по почве. Когда крупные семена высохнут, добавьте поверх этого слоя от половины дюйма до одного дюйма почвы для горшков или компоста.

Затем посыпьте почву мелкой семенной смесью. Покройте её ещё одним тонким слоем почвы для горшков или компоста.

На этом этапе вы можете быть настолько беспечны, насколько вам нравится. Некоторые хаотические садоводы предпочитают позволить природе идти своим чередом, ожидая дождя, вместо того чтобы регулярно поливать и позволять любым прорастающим сорнякам делать свое дело.

Другой вариант — ухаживать за своим хаос-садом так же, как вы бы ухаживали за остальным участком вашего сада — следить за тем, чтобы посадки получали достаточное количество воды, выдергивать сорняки и сажать на шпалеры или поддерживать более крупные растения, которые могут затенять другие. Решать вам!

Теперь самое интересное: посмотрите, что появляется в вашем хаос-саду. Возможно, подсолнухи, которые вы посадили много лет назад, будут хорошо смотреться, или все дыни, которые вы сохранили из семейной реликвии два сезона назад, прорастут. Возможно, ничего не получится — и это нормально! Весь смысл хаотического сада в том, чтобы помочь вам принять шанс и отказаться от совершенства. Что бы ни случилось, вы немного повеселились и освободили место в своем запасе семян на следующий год.

Что такое "Хаос-грядка" и причем тут швеллер
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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