Новый тренд в садоводства, который позволит использовать старые семена: идеальное решение для ленивых дачников

Хаос-садоводство — это простой, не требующий особых усилий метод использования оставшихся семян, который может попробовать каждый. Вместо того, чтобы сажать семена ровными рядами или тщательно спланированными ландшафтами, вы смешиваете все свои старые запасы из предыдущих сезонов вместе, сажаете их и смотрите, что вырастет. Помимо того, что этот тренд в садоводстве помогает вам разобраться с запасом семян, он привносит в ваш сад волнение, неожиданность и, в общем, хаос.

Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic