Рассказываем о высадке саженцев весной и осенью, чтобы вы решили, когда это лучше делать

При покупке саженцев плодовых деревьев или принятии решения об их посадке необходимо учесть ряд факторов, включая подходящее время для высадки. Два времени года, весна и осень, являются самыми популярными для посадки, и каждое из них имеет свои преимущества. В данной статье мы рассмотрим оба сезона со всех сторон, чтобы вы могли принять взвешенное решение.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic