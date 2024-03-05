Это очаровательное растение неяркое, но имеет шарм: оно идеально для тех, кто любит сдержанный дизайн сада

Посадите на участке молюцеллу

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Молюцелла, известная также как ирландские колокольчики, - это необычное садовое растение, которое придаёт участку особый шарм. Оно идеально подходит для любителей сдержанного дизайна сада, предпочитающих нейтральные тона.

Фото: Own work by Tangopaso is licensed under public domain

Ирландские колокольчики процветают лучше всего на питательной, проницаемой и увлажнённой почве, предпочитая солнечное или полутенистое место. Цветение начинается в июле и длится до осени. Растение устойчиво к заболеваниям и вредителям.

Молюцеллу часто используют в садовом дизайне как акцентное растение в миксбордерах или цветниках на заднем плане. Она хорошо сочетается с другими растениями, такими как розы, дельфиниумы, лилии и амаранты. Кроме того, ирландские колокольчики прекрасно смотрятся в вазах, сохраняя свежий вид длительное время после срезки.

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