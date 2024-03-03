Надоедливые соседские коты перестанут валяться на ваших грядках: в ход пустите этим приёмы - безопасны для животных

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Как отпугнуть кошек от грядок

2:59
Садоводство » Советы

Кошки на дачном участке могут доставить много неудобств. Чтобы отпугнуть их от грядок, воспользуйтесь несколькими безопасными для животных методами. 

Как отпугнуть кошек от грядок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler from Stow, MA, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сажайте растения-отпугиватели

У кошек обоняние гораздо лучше, чем у людей. Их чувствительный нос образно морщится от сильных ароматов, таких как цитрусовые, бананы, горчица, сосна, ментол, эвкалипт, капсаицин (содержится в остром перце), а также свежих трав и ароматических веществ, таких как мята, розмарин, тимьян и лаванда.

Цветы с ароматной листвой, такие как русский шалфей и лаванда, цитронелла и герань, кошкам не нравятся.

Старые ветки роз плохо компостируют, но они заставят вашу кошку дважды подумать, прежде чем срезать путь через вашу ценную грядку с георгинами. Если вам нужно лишь временно исключить присутствие кошек на участке, например, на свежем участке земли, после этого покройте тростники мульчей.

Создайте ленточный барьер

Скотч нетоксичен, дешёв и использует элемент неожиданности для отпугивания кошек. Размещение шариков из клейкой ленты на почве является эффективной стратегией для урн или оконных коробок, которые кошка превратила в наблюдательный пункт. В первый или два раза, когда животное справится с этими надоедливыми прилипалами, у неё будет гораздо меньше шансов вскочить, поскольку она не сможет просмотреть место своего приземления.

Сделайте средство для отпугивания цветочной проволоки

Группа бамбуковых палочек, посаженных тут и там, удержит кошек от того, чтобы устраиваться вздремнуть на ваших петуниях, но зелёная цветочная проволока менее заметна.

Нарежьте толстую цветочную проволоку на 10-дюймовые отрезки и вставляйте через равные промежутки времени в грядки для рассады, жердочки в оконных ящиках и везде, где кошки любят лежать.

Используйте сетку для птиц

Вы можете закрепить листы пластиковой сетки для птиц над недавно посаженными грядками, чтобы кошки не могли копаться в свежевспаханной почве. Также проложите полосы сетки между растениями, чтобы прекратить перекопку.

Используйте баллончик с острым перцем

Когда котенок решает, что ваши азалии отлично помогают пищеварению, самое время перейти в наступление.  Используйте спрей с острым перцем, чтобы отпугивать кошек его пряным вкусом и запахом.

Заманивайте  кошек с помощью песочницы

Как и кошачий сад, песочница - это не средство отпугивания, а приманка, позволяющая кошкам искать новоё место для рытья. Соберите простой бездонный ящик из бруса размером 2 на 4, обрезанного по размеру, который соответствует вашему размеру и количеству кошек. Наполните песком для детской площадки и при необходимости досыпьте сверху. Хотя это отпугивает кошек, имейте в виду и обратную сторону: это станет ещё одним ящиком для мусора, который нуждается в постоянной чистке.

Как отвадить кошку гадить на грядках
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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