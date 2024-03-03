Зачем втыкать палец в почву: узнайте, в чём кроется причина горьких огурцов

Причины горечи огурцов

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Редкий садовод, который не сталкивался с выращиванием горьких огурцов и не задавался вопросом, почему это произошло. До сих пор существуют некоторые разногласия по поводу того, что вызывает распространение горечи на плоды. Следует попытаться избежать следующих 3 условий выращивания, которые являются потенциальными причинами появления горьких огурцов.

Фото: Own work by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Длительные периоды жаркой и сухой погоды могут способствовать появлению горечи у огурцов. Хорошо поливайте овощи, чтобы предотвратить их горечь. Подумайте о добавлении капельного орошения, чтобы растения получали достаточное количество влаги. Воткните указательный палец в почву на дюйм глубиной. Если она влажная, поливать не нужно. Если почва сухая, самое время полить, пишет thespruce.com.

При повышении температуры добавляйте мульчу область вокруг корней, чтобы сохранить влажность почвы и предотвратить появление сорняков. Чрезвычайно высокие температуры вызывают стресс у растений, что способствует появлению горечи.