Выбираем кабачки: главный фактор - сорт, который будет определять вкус и качество

Что нужно знать, когда выбираете какой сорт кабачков посадить

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Кабачки — это одно из самых популярных овощей, которые можно найти на прилавках магазинов и рынков. Они богаты витаминами и минералами, а также являются низкокалорийным продуктом, что делает их идеальным выбором для здорового питания. Однако, при выборе кабачков важно учитывать не только их питательную ценность, но и сорт, который будет определять их вкус и качество.

Фото: Wikipedia by Dezidor is licensed under CC BY 3.0

Для кабачков важным является определение цели их использования. Если вы планируете их для приготовления блюд, то лучше выбирать сорта с мягкой и сочной мякотью, например, итальянские или французские сорта. Если же вы предпочитаете кабачки в сыром виде, то лучше выбрать сорта с твердой и плотной мякотью, например, американские или японские сорта.

Также важно обратить внимание на внешний вид кабачков. Они должны быть светло-зелёного цвета, без пятен и повреждений. Избегайте выбора кабачков с твердой и грубой кожурой, так как они могут быть более старыми и иметь менее приятный вкус.

Также важным фактором при выборе сорта кабачков является их размер. Молодые кабачки обычно имеют более нежную и сочную мякоть, поэтому лучше выбирать более маленькие и тонкие экземпляры. Однако, если вы планируете использовать кабачки для запекания или жарки, то можно выбрать более крупные экземпляры.

Помните, что надо обратить внимание на сезонность сортов кабачков. Некоторые сорта могут быть доступны только в определенное время года, поэтому если вы хотите приготовить блюда с определённым сортом кабачков, то лучше покупать их в сезон.

Наконец, не забывайте о хранении кабачков. Они должны храниться в прохладном и сухом месте, чтобы сохранить свою свежесть и вкус. Если вы планируете использовать кабачки в ближайшее время, то лучше выбирать более молодые экземпляры, которые будут иметь более короткий срок хранения.