Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами

Лимонник — универсальная плодово-декоративная лиана

Лимонник — привлекательная лиана с яркими красными плодами, произрастающая в различных регионах, включая Китай, Японию, Сибирь и Корейский полуостров. Этот вид также успешно выращивается в нашем климате, ценится как за декоративность, так и за целебные свойства.

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Он может достигать до 15 метров в длину, но обычно в наших условиях растет до 10 метров. В конце мая — начале июня появляются ароматные цветы диаметром до 2 см, за которыми следуют яркие плоды, созревающие в конце лета — начале осени, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Плоды обладают необычным вкусом — сладким, горьковатым, кисло-терпким и даже солёным, известным как "ягода 5 вкусов". Лимонник требует небольшого ухода, предпочитая питательный, влажный и проницаемый грунт, и процветает на участках с рассеянным солнечным светом или в полутени.

Растение устойчиво к низким температурам и переносит зиму без укрытия. Регулярный полив и подкормка начиная со 2-3 года способствуют его здоровью. Плодоношение начинается через 4-6 лет после посадки. Ягоды подходят для сока, настоек или употребления в свежем виде.

Лимонник отлично подходит для оформления различных сооружений и сочетается с другими растениями, такими как клематис, жимолость, девичий виноград и плетистые розы.