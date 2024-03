Эта очаровательная лиана одарит не только цветами, но и вкусными ягодами

Лимонник — привлекательная лиана с яркими красными плодами, произрастающая в различных регионах, включая Китай, Японию, Сибирь и Корейский полуостров. Этот вид также успешно выращивается в нашем климате, ценится как за декоративность, так и за целебные свойства.

Фото: Own work by Vladimir Kosolapov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported