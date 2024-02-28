Рассказываем об особенностях ухода за арахисом, который так важен для здоровья

Как ухаживать за арахисом в домашних условиях

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Арахис — это вкусный и питательный орех, который можно вырастить на своем участке. Он имеет множество полезных свойств для здоровья. Если вы решили посадить арахис у себя на участке, то важно помнить о некоторых особенностях его выращивания и ухаживания.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Выбор места и подготовка почвы:

Выберите солнечное место на вашем участке для посадки арахиса. При этом почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной. Постарайтесь подготовить почву заранее, добавив компост или перегной для повышения плодородности.

Посадка семян:

Семена арахиса следует посадить на глубину около 2,5-5 см и оставить между ними расстояние около 10-15 см. Несколько семян можно посадить в одном ящике или горшке, а затем пересадить их на участок.

Полив:

Арахис требует регулярного полива, особенно в периоды сухости. Но важно помнить, что арахис не выносит излишней влаги, поэтому не переувлажняйте растения. Частота полива зависит от погодных условий и типа почвы, но в среднем раз в неделю будет достаточно.

Удобрение:

Арахис любит плодородную почву, поэтому регулярное подкармливание удобрениями поможет ему расти и развиваться. Выберите удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, и применяйте его согласно инструкции на упаковке.

Уход за растениями:

Удаляйте сорняки вокруг арахиса, чтобы не допустить конкуренцию за питательные вещества и влагу. Также можно причмокивать верхушки растений для стимуляции бокового роста и увеличения урожая.

Защита от вредителей:

Арахис может быть атакован различными вредителями, включая саранчу и скорпиона. Применение натуральных способов борьбы, таких как использование насекомых-хищников или баррикадирование растений с помощью сеток, может помочь предотвратить ущерб от вредителей.

Сбор урожая:

Арахис будет готов для сбора, когда его стручки станут желтоватыми и начнут открываться. Осторожно вытягивайте растение из почвы, осторожно очищайте стручки от грязи и сушите их на открытом воздухе. Через несколько недель арахис станет полностью сухим и готовым к употреблению.

Выращивание арахиса на собственном участке — это интересное занятие. Следуя этим советам по уходу, вы сможете получить свой собственный урожай арахиса, который не только порадует вас вкусом, но и будет полезен для вашего здоровья.