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Даём советы: как правильно подвязывать плоды томата, чтобы не повредить стебли

Подвязывание томатов помогает поддерживать растению его плоды

1:35
Садоводство » Овощи

Подвязка томатов является важным и необходимым этапом их выращивания. Этот процесс помогает поддерживать растение и его плоды, предотвращает повреждение стеблей и способствует более высокому урожаю. В этой статье мы расскажем, как правильно подвязывать томаты.

Подвязывание томатов помогает поддерживать растению его плоды

Выберите подходящий материал для подвязки. Лучшим вариантом является мягкая нейлоновая веревка или специальная подвязочная лента. Они обладают достаточной прочностью и не повредят стебли растений.

Начните подвязку, как только молодые растения достигнут высоты около 30 см. В этот момент они потребуют поддержки для дальнейшего роста и формирования.

Закрепите начало подвязочного материала у основания растения. Обмотайте веревку или ленту вокруг стебля томата, но не затягивайте слишком плотно, чтобы не повредить его.

Выполните подвязку вдоль основных побегов и ветвей растения. Это позволит обеспечить им поддержку и предотвратить опрокидывание под воздействием ветра или веса плодов.

Регулярно проверяйте подвязку и корректируйте ее в случае необходимости. Постепенно отслеживайте рост растения и подвязывайте его вверх по мере необходимости. Это поможет избежать перекручивания стеблей и повреждения побегов.

Обязательно подвяжите кисти с плодами. Это поможет устранить их контакт с землей и предотвратить развитие гнили и других заболеваний. Для этого достаточно закрепить веревку на основной ветви над кистью и аккуратно подвесить ее, не затягивая сильно.

Просто и быстро - подвязывание низкорослых томатов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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