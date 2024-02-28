Даём советы: как правильно подвязывать плоды томата, чтобы не повредить стебли

Подвязывание томатов помогает поддерживать растению его плоды

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Подвязка томатов является важным и необходимым этапом их выращивания. Этот процесс помогает поддерживать растение и его плоды, предотвращает повреждение стеблей и способствует более высокому урожаю. В этой статье мы расскажем, как правильно подвязывать томаты.

Выберите подходящий материал для подвязки. Лучшим вариантом является мягкая нейлоновая веревка или специальная подвязочная лента. Они обладают достаточной прочностью и не повредят стебли растений.

Начните подвязку, как только молодые растения достигнут высоты около 30 см. В этот момент они потребуют поддержки для дальнейшего роста и формирования.

Закрепите начало подвязочного материала у основания растения. Обмотайте веревку или ленту вокруг стебля томата, но не затягивайте слишком плотно, чтобы не повредить его.

Выполните подвязку вдоль основных побегов и ветвей растения. Это позволит обеспечить им поддержку и предотвратить опрокидывание под воздействием ветра или веса плодов.

Регулярно проверяйте подвязку и корректируйте ее в случае необходимости. Постепенно отслеживайте рост растения и подвязывайте его вверх по мере необходимости. Это поможет избежать перекручивания стеблей и повреждения побегов.

Обязательно подвяжите кисти с плодами. Это поможет устранить их контакт с землей и предотвратить развитие гнили и других заболеваний. Для этого достаточно закрепить веревку на основной ветви над кистью и аккуратно подвесить ее, не затягивая сильно.