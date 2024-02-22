Рассказываем, как проконтролировать рост высоты яблони: облегчите сбор урожая и обработку дерева

Простой метод для контроля высоты роста яблони облегчит обработку дерева и сбор урожая. Им поделился Дзен-канал "Моя успешная дача".
Понижение кроны рекомендуется после того, как дерево достигнет высоты 3-3,5 метра.
Когда замечаете, что ваше яблоневое дерево начинает становиться слишком высоким, удалите центральный проводник на высоте от 2,5 до 3 метров от земли. Срезайте проводник рядом с тем местом, где ниже будущего среза будет располагаться боковая ветвь, отходящая под углом 45 градусов.
После удаления центрального проводника обрежьте ветви, растущие под прямым углом, и переведите скелетные ветви на горизонтальный уровень. Это можно сделать, подвязывая нижние отогнутые ветви к кольям, вбитым в землю, а верхние ветви согните и подвяжите к одревесневшим нижним.
Таким образом, вы сформируете плоскую и компактную крону, которую будет легко ухаживать. Если вы только планируете посадить дерево и не хотите, чтобы оно выросло слишком высоким, рассмотрите вариант посадки карликового или медленнорастущего сорта.
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