Рассказываем, как проконтролировать рост высоты яблони: облегчите сбор урожая и обработку дерева

Как правильно контролировать рост яблони

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Простой метод для контроля высоты роста яблони облегчит обработку дерева и сбор урожая. Им поделился Дзен-канал "Моя успешная дача".

Фото: Wikimedia Commons by MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Понижение кроны рекомендуется после того, как дерево достигнет высоты 3-3,5 метра.

Когда замечаете, что ваше яблоневое дерево начинает становиться слишком высоким, удалите центральный проводник на высоте от 2,5 до 3 метров от земли. Срезайте проводник рядом с тем местом, где ниже будущего среза будет располагаться боковая ветвь, отходящая под углом 45 градусов.

После удаления центрального проводника обрежьте ветви, растущие под прямым углом, и переведите скелетные ветви на горизонтальный уровень. Это можно сделать, подвязывая нижние отогнутые ветви к кольям, вбитым в землю, а верхние ветви согните и подвяжите к одревесневшим нижним.

Таким образом, вы сформируете плоскую и компактную крону, которую будет легко ухаживать. Если вы только планируете посадить дерево и не хотите, чтобы оно выросло слишком высоким, рассмотрите вариант посадки карликового или медленнорастущего сорта.