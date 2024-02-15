Флорист Марина Запорожец рассказала, как подольше сохранить жизнь цветам

Флорист рассказала, как правильно ухаживать за букетом цветов

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Дизайнер и флорист Дома цветочной моды "Элита-флора" Марина Запорожец в комментарии для Pravda.Ru рассказала, как продлить жизнь цветам.

Фото: freepik.com

Главное условие того, чтобы букет стоял как можно дольше, цветы в нем должны быть очень свежими, отметила эксперт. Флорист сказала, что человек, который его покупает, должен хорошо посмотреть на качество бутонов. Марина Запорожец добавила, что в данный период цветы могут быть немного подморожены из-за перевозки, поэтому в минусовую и даже нулевую температуру стоит укрывать букеты бумагой, можно даже обычной.

“Цветок подмороженный стоять, чтобы вы ни делали, не будет. Поэтому, когда вы покупаете цветы, большое внимание надо уделять качеству цветов. О качестве цветов могут говорить и листья, которые на этом стебле находятся. Они сразу выдают возраст этого цветка”, - рассказала дизайнер Дома цветочной моды.



После того как букет оказался дома, его стоит разобрать, открыть связку, промыть стебли под проточной водой и подрезать ножом практически в горизонтальном направлении, после этого их можно ставить в воду из-под крана, именно такая вода дает определённое количество и хлора, который не дает процессу гниения распространяться, поделилась Марина.

Эксперт рекомендует не добавлять никакие примеси в воду, а просто менять её каждый день. А вот подрезать стебли можно раз в несколько дней.

“Если у вас деревянистые стебли, например, сирень, многие розы, когда такой толстый стебель и довольно мощный, можно ставить их в горячую воду, чтобы вода через этот стебель быстрее проходила к цветку”, - отметила флорист.

Для цветов стоит отвести прохладное место в квартире, не рекомендуется их ставить у батареи и под прямые солнечные лучи.