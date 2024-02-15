Ваши георгины будут гораздо красивее, чем у соседей: важно знать несколько хитростей

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Как правильно ухаживать за георгинами, чтобы они были пышные и красивые

3:06
Садоводство » Цветы

Георгины — это многолетние клубневые растения, которые пользуются популярностью у садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветам. Выращивание и уход за георгинами не составляет особого труда, но всё же есть несколько важных моментов, которые необходимо знать, чтобы получить красивые и здоровые растения.

Как правильно ухаживать за георгинами, чтобы они были пышные и красивые
Фото: creativecommons.org by Bernard Spragg is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Выбор места

Георгины предпочитают солнечные места, защищенные от ветра. Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и иметь нейтральную или слабокислую реакцию.

Посадка

Георгины высаживают в открытый грунт весной, когда минует угроза заморозков. Клубни георгинов перед посадкой необходимо прорастить. Для этого их помещают в теплое место с температурой около 20 градусов и накрывают влажной тканью. Через несколько дней на клубнях появятся ростки.

Глубина посадки клубней георгинов составляет 10-15 сантиметров. Расстояние между растениями должно быть не менее 30 сантиметров.

Полив и подкормка

Георгины нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. Почва должна быть постоянно влажной, но не заболоченной.

Удобрять георгины нужно два раза в месяц. Первая подкормка проводится весной, после появления всходов. Вторую подкормку проводят во время цветения. Для подкормки используют комплексное минеральное удобрение.

Обрезка

Георгины нуждаются в регулярной обрезке. Удалять необходимо боковые побеги, которые растут из пазух листьев. Это позволит растению направить все свои силы на формирование бутонов и цветение.

Зимовка

Георгины не переносят заморозки, поэтому на зиму их клубни необходимо выкапывать и хранить в прохладном тёмном месте. Для этого клубни выкапывают после первых заморозков, обрезают стебли и корни и просушивают в течение нескольких дней. Затем клубни складывают в ящики и пересыпают опилками или торфом. Ящики хранят в прохладном помещении при температуре около 5 градусов.

Вредители и болезни

Георгины могут поражаться различными вредителями и болезнями. К наиболее распространённым вредителям относятся тля, паутинный клещ и слизни. Для борьбы с ними используют инсектициды.

Наиболее распространенными болезнями георгинов являются серая гниль, мучнистая роса и фузариозное увядание. Для борьбы с ними используют фунгициды.

Признаки болезни:

  • Вялые и поникшие листья.
  • Серая плесень на листьях и стеблях.
  • Бутоны не раскрываются или осыпаются.
  • Корни загнивают.

Меры борьбы:

  • Удалить поражённые части растения.
  • Обработать растение фунгицидом.
  • Улучшить вентиляцию.
  • Избегать переувлажнения почвы.

Признаки поражения вредителями:

  • Скрученные листья.
  • Листья покрыты мелкими пятнами.
  • На листьях и стеблях видны насекомые. 

Меры борьбы:

  • Собрать вручную насекомых.
  • Обработать растение инсектицидом.
  • Улучшить вентиляцию.
  • Убрать сорняки вокруг растения.
Красивые и надёжные сорта георгинов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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