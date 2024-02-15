Ваши георгины будут гораздо красивее, чем у соседей: важно знать несколько хитростей

Георгины — это многолетние клубневые растения, которые пользуются популярностью у садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветам. Выращивание и уход за георгинами не составляет особого труда, но всё же есть несколько важных моментов, которые необходимо знать, чтобы получить красивые и здоровые растения.
Георгины предпочитают солнечные места, защищенные от ветра. Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и иметь нейтральную или слабокислую реакцию.
Георгины высаживают в открытый грунт весной, когда минует угроза заморозков. Клубни георгинов перед посадкой необходимо прорастить. Для этого их помещают в теплое место с температурой около 20 градусов и накрывают влажной тканью. Через несколько дней на клубнях появятся ростки.
Глубина посадки клубней георгинов составляет 10-15 сантиметров. Расстояние между растениями должно быть не менее 30 сантиметров.
Георгины нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. Почва должна быть постоянно влажной, но не заболоченной.
Удобрять георгины нужно два раза в месяц. Первая подкормка проводится весной, после появления всходов. Вторую подкормку проводят во время цветения. Для подкормки используют комплексное минеральное удобрение.
Георгины нуждаются в регулярной обрезке. Удалять необходимо боковые побеги, которые растут из пазух листьев. Это позволит растению направить все свои силы на формирование бутонов и цветение.
Георгины не переносят заморозки, поэтому на зиму их клубни необходимо выкапывать и хранить в прохладном тёмном месте. Для этого клубни выкапывают после первых заморозков, обрезают стебли и корни и просушивают в течение нескольких дней. Затем клубни складывают в ящики и пересыпают опилками или торфом. Ящики хранят в прохладном помещении при температуре около 5 градусов.
Георгины могут поражаться различными вредителями и болезнями. К наиболее распространённым вредителям относятся тля, паутинный клещ и слизни. Для борьбы с ними используют инсектициды.
Наиболее распространенными болезнями георгинов являются серая гниль, мучнистая роса и фузариозное увядание. Для борьбы с ними используют фунгициды.
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