Ваши георгины будут гораздо красивее, чем у соседей: важно знать несколько хитростей

Как правильно ухаживать за георгинами, чтобы они были пышные и красивые

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Георгины — это многолетние клубневые растения, которые пользуются популярностью у садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветам. Выращивание и уход за георгинами не составляет особого труда, но всё же есть несколько важных моментов, которые необходимо знать, чтобы получить красивые и здоровые растения.

Фото: creativecommons.org by Bernard Spragg is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Выбор места

Георгины предпочитают солнечные места, защищенные от ветра. Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и иметь нейтральную или слабокислую реакцию.

Посадка

Георгины высаживают в открытый грунт весной, когда минует угроза заморозков. Клубни георгинов перед посадкой необходимо прорастить. Для этого их помещают в теплое место с температурой около 20 градусов и накрывают влажной тканью. Через несколько дней на клубнях появятся ростки.

Глубина посадки клубней георгинов составляет 10-15 сантиметров. Расстояние между растениями должно быть не менее 30 сантиметров.

Полив и подкормка

Георгины нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. Почва должна быть постоянно влажной, но не заболоченной.

Удобрять георгины нужно два раза в месяц. Первая подкормка проводится весной, после появления всходов. Вторую подкормку проводят во время цветения. Для подкормки используют комплексное минеральное удобрение.

Обрезка

Георгины нуждаются в регулярной обрезке. Удалять необходимо боковые побеги, которые растут из пазух листьев. Это позволит растению направить все свои силы на формирование бутонов и цветение.

Зимовка

Георгины не переносят заморозки, поэтому на зиму их клубни необходимо выкапывать и хранить в прохладном тёмном месте. Для этого клубни выкапывают после первых заморозков, обрезают стебли и корни и просушивают в течение нескольких дней. Затем клубни складывают в ящики и пересыпают опилками или торфом. Ящики хранят в прохладном помещении при температуре около 5 градусов.

Вредители и болезни

Георгины могут поражаться различными вредителями и болезнями. К наиболее распространённым вредителям относятся тля, паутинный клещ и слизни. Для борьбы с ними используют инсектициды.

Наиболее распространенными болезнями георгинов являются серая гниль, мучнистая роса и фузариозное увядание. Для борьбы с ними используют фунгициды.

Признаки болезни:

Вялые и поникшие листья.

Серая плесень на листьях и стеблях.

Бутоны не раскрываются или осыпаются.

Корни загнивают.

Меры борьбы:

Удалить поражённые части растения.

Обработать растение фунгицидом.

Улучшить вентиляцию.

Избегать переувлажнения почвы.

Признаки поражения вредителями:

Скрученные листья.

Листья покрыты мелкими пятнами.

На листьях и стеблях видны насекомые.

Меры борьбы:

Собрать вручную насекомых.

Обработать растение инсектицидом.

Улучшить вентиляцию.

Убрать сорняки вокруг растения.