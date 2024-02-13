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Удобрение, которое содержит калий в легко доступной форме для растений

Рассказываем о гумате калия и его применении

2:40
Садоводство » Советы

Гумат калия — это органическое удобрение, которое содержит калий в легко доступной форме для растений. Оно получается из высококачественного гумуса, который является продуктом разложения органических веществ. Гумат калия содержит около 10% калия и природные гумусовые вещества, которые способствуют повышению плодородия почвы и улучшению условий для роста растений.

Рассказываем о гумате калия и его применении
Фото: Own work by Metzner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Калий является одним из основных питательных веществ, необходимых для нормального роста и развития растений. Он играет важную роль в регулировании метаболических процессов, борьбе с стрессом и повышении устойчивости к болезням. Недостаток калия может привести к замедлению роста, ухудшению качества урожая и повышенной восприимчивости к болезням.

Применение гумата калия имеет ряд преимуществ. Во-первых, оно способствует улучшению структуры почвы и её водоудерживающих свойств, что способствует устойчивости растений к засухе и повышает эффективность использования воды. Во-вторых, гумат калия усиливает обмен веществ, увеличивает количество питательных веществ, доступных для растений, и повышает их усвояемость. Также он способствует развитию корневой системы, что улучшает поглощение питательных веществ из почвы.

Гумат калия может использоваться как самостоятельное удобрение или в сочетании с другими минеральными удобрениями. Он может быть применен перед посевом или посадкой растений или во время их роста. На полях его можно применять путем внесения его в почву с использованием различных сельскохозяйственных инструментов, включая тракторы или специализированное оборудование для полива.

Кроме того, гумат калия может использоваться для обработки семян перед высевом. Это помогает улучшить всхожесть и прорастаемость семян, а также стимулирует развитие корневой системы растений на самом раннем этапе их жизни.

Гумат калия также может быть использован в качестве компонента для приготовления растворов для полива. Для этого он растворяется в воде и затем наносится на почву при помощи орошения или подкормки. Это способствует непосредственному и быстрому поглощению растениями необходимых питательных веществ.

Гумат калия является важным удобрением, которое способствует улучшению плодородия почвы и повышению устойчивости растений к стрессу. Он может быть использован в различных формах и методах применения, что делает его удобным инструментом для сельского хозяйства. Регулярное использование гумата калия способствует повышению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции, а также снижению расходов на химические удобрения.

Гумат калия. В чём его польза для растений и как правильно его применить
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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