Из этой кукурузы сделаете попкорн. Вырастить можно на участке

Жёлтая, красная и чёрная: кукуруза для попкорна

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Кукуруза для попкорна — это не только вкусное лакомство, но и интересное растение, которое можно вырастить на своем дачном участке. Рассказываем о том, как правильно вырастить кукурузу для попкорна и получить урожай собственного производства.

Фото: creativecommons.org by Will Merydith is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Первым шагом к успешному выращиванию кукурузы для попкорна является выбор подходящего места на дачном участке. Кукуруза любит солнечные места и хорошо растет на плодородных почвах. Поэтому выберите участок с хорошим освещением и подготовьте почву, добавив в нее органические удобрения.

Для посадки кукурузы необходимо выбрать сорт, который подходит именно для выращивания попкорна. Обратите внимание на характеристики сорта, такие как высота растения, срок созревания и устойчивость к болезням. Лучше всего выбирать сорта, которые рекомендованы для выращивания в вашем регионе.

После выбора сорта, можно приступать к посадке кукурузы. Оптимальное время для этого — конец апреля или начало мая. Сажать кукурузу нужно на глубину около 5 см, соблюдая расстояние между растениями около 20 см. После посадки рекомендуется хорошо полить почву и подкормить растения азотными удобрениями.

Важным этапом в выращивании кукурузы для попкорна является поддержание оптимального уровня влажности почвы. Кукуруза любит влажную почву, но не переносит застоя воды. Поэтому регулярно поливайте растения, но не допускайте образования луж на участке.

В процессе роста кукурузы необходимо удалять сорняки и рыхлить почву вокруг растений. Это позволит растениям получать больше питательных веществ и воды, а также предотвратит развитие болезней.

Когда кукуруза достигнет зрелости, ее можно собирать для приготовления попкорна. Для этого нужно дождаться, пока початки станут желтого цвета и зерна будут твердыми на ощупь. Собирайте початки и оставьте их на солнце для высыхания в течение нескольких дней.

Известные сорта кукурузы для попкорна

Первым и, пожалуй, самым известным сортом кукурузы для попкорна является "Бабушкин лучок". Этот сорт отличается большими зёрнами и высокой урожайностью. Он имеет характерный жёлтый цвет и обладает отличным вкусом. "Бабушкин лучок" отлично подходит для выращивания в средней полосе России и может быть посажен в любое время весны.

Ещё одним популярным сортом кукурузы для попкорна является "Микс". Он представляет собой смесь различных сортов кукурузы, что делает его особенно интересным для выращивания. "Микс" имеет разнообразные цвета зёрен — от жёлтого до красного и даже черного. Этот сорт обладает высокой устойчивостью к болезням и может быть посажен в любом климате.

Если вы хотите вырастить кукурузу для попкорна с необычным вкусом, то обратите внимание на сорт "Карамельный". Он имеет сладкий вкус и нежную текстуру, что делает попкорн из него особенно ароматным и вкусным. "Карамельный" также отличается высокой урожайностью и может быть посажен в любом типе почвы.

Если вы ищете сорт кукурузы для попкорна, который будет хорошо расти в условиях сухого климата, то обратите внимание на "Пустынный оазис". Этот сорт имеет высокую устойчивость к засухе и может быть посажен в любое время года. Он также отличается большими зернами и насыщенным вкусом.

Не стоит забывать о сорте "Маленький гигант". Он отличается небольшими зёрнами, но при этом имеет высокую урожайность и отличный вкус. "Маленький гигант" может быть посажен в любом типе почвы и подходит для выращивания в любом климате.