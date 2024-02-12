Снег на участке: как избежать конфликтов с соседями и штрафов от государства. Рискованно выбрасывать снег на дорогу

Юрист Коломийцев рассказал о возможных штрафах для дачника при уборке снега

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Текущей зимой выпало необычно много снега, и многие дачники столкнулись с тем, что пришлось вспоминать, как это - расчищать путь к калитке. Вместе с этим возник важный вопрос: нужно ли обязательно убирать снег на личном участке, не грозит ли штраф за излишки, считая снежный покров аналогом мусора или сорняков?

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Отвечает юрист Сергей Коломийцев:

— Решение о том, убирать ли снег на своем участке, остаётся на усмотрение каждого дачника, и если он решит, что пусть он останется, то никаких наказаний не последует. Однако, если он примется за уборку, то могут возникнуть определённые проблемы.

К примеру, при уборке:

Перекидывании снега на участок соседа.

Сбрасывании снега на объект общего пользования СНТ, такой как дорога, что часто и происходит.

В первом случае, если сосед обнаружит такое поведение, он может подать иск о причинении ущерба, и сумма компенсации будет зависеть от решения суда.

Во втором случае, сначала необходимо выяснить, на какую высоту поднял дачник сугроб на дороге. Этот вопрос регулируется местным законодательством, и в разных местах эти нормы могут значительно отличаться. Например, в Московской области подобные вопросы регламентируются законом "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства…", и согласно статье 63 этого закона максимально допустимая высота снежных сугробов составляет 80 см.

Если дачник добавил снега на общественную дорогу выше этой высоты, его могут оштрафовать согласно этому закону на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, сообщает aif.ru.