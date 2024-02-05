Посадите в саду это вьющееся растение: у него масса преимуществ - прост в уходе, устойчив в морозам

Хмель обладает рядом преимуществ

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хмель на участке может стать отличным выбором. Дзен-канал "Садоёж" назвал преимущества этого растения.

Фото: Own work by Huhulenik is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Украшение беседки или забора. Надземная часть хмеля действительно растёт очень быстро, иногда до 30 см в день. За месяц растение может заметно преобразить ваш участок, при этом оставаясь на одном месте до 20-30 лет. Это долговременное украшение вашего сада.

Минимальный уход. Хмель — неприхотливая культура, не требующая подкормок, устойчивая к морозам, редко поражается болезнями и вредителями. Просто срежьте всю надземную часть — в этом заключается уход.

Создание тенистого участка. Хмель хорошо себя чувствует в условиях недостатка солнца и выращивается лучше под частичной тенью.

Из хмеля можно создать закваску для хлеба. Шишки растения очень полезны и обладают лечебными свойствами. Также они используются для изготовления ароматных подушек. Добавление шишек в чай придаст ему вкус и полезные свойства.

Недостатки хмеля тоже существуют. Главный из них — быстрое распространение растения по участку. Его необходимо контролировать.